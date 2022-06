L'élève Émile Lavigne permet d'amasser 3235 $ pour Opération Enfant Soleil

Lors de la troisième activité « Bières et Saucisses », tenue à l’école Marguerite-Bourgeois, le 2 juin, et grâce à l’initiative d’Émile Lavigne, élève finissant à l’école, l’établissement a amassé 3235 $ remis entièrement à Opération Enfant Soleil, indique le communiqué du centre de services scolaires du Chemin du Roy.

Le montant a été recueilli par la vente de billets et des dons lors de l’activité. Soutenu par ses compagnons de classe et l’équipe-école, Émile a orchestré et animé l’événement avec un seul objectif en tête : aider les enfants malades.

« J’avais le goût d’aider les enfants qui n’ont pas tous la même chance que mes amis et moi, qui avons la santé. Tous les jours nous allons à l’école, nous jouons et avons la chance de pratiquer tous les loisirs possibles », affirme-t-il.

Plusieurs partenaires ont participé à l’élan de générosité et ont collaboré à faire de cette initiative un succès.