Le Défi des escaliers se tiendra le 25 septembre

Le dimanche 25 septembre aura lieu le deuxième « Défi des escaliers » au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques — section Mauricie.

Cet événement s’adresse aux amateurs de course et de dépassement. Ils auront à grimper et dévaler les escaliers du District du Carmel de la ville de Trois-Rivières et du nouveau parc linéaire.

« On parle ici de dix escaliers et plus de 550 marches à gravir par les coureurs et marcheurs. Pour répondre aux besoins des sportifs, trois épreuves sont prévues. Une étape de 5 km, une de 12 km et l’autre de 17 km. Une épreuve à affronter seul, en famille ou en équipe », précise le communiqué de l’organisation

Le marathonien bien connu de la région, qui se démarque par son audace et sa persévérance, M. Patrick Charlebois, a été choisi comme porte-parole de l’événement.

Les organisateurs comptent sur l’appui de leurs partenaires LP Télécom-Télipso et Nitek Laser ainsi que des membres de l’association des étudiants au doctorat en chiropratique de l’UQTR.

La population est invitée à s’inscrire à cette épreuve et à surpasser l’adversité pour la cause. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et se font en ligne sur le site defiescalierssp.ca. Cette activité de financement où l’effort et la détermination sont au rendez-vous profitera aux personnes touchées par la SP de la Mauricie.