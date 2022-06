L'été s'annonce chaud et instable selon MétéoMédia

Cet été sera marqué par du temps chaud généralisé, puisque la majorité du pays aura droit à des températures près ou supérieures à la normale selon MétéoMédia, qui a publié ce mardi son aperçu des prochains mois.

« La chaleur et l'humidité, en plus d'un patron actif, contribueront à un été orageux pour une grande partie du pays explique de prime abord Chris Scott, directeur de la météorologie. Quelques périodes de temps plus frais seront donc rendues possibles par ces moments d'instabilité. D'ailleurs, la sécheresse généralisée et les incendies de forêt sont moins préoccupants cet été qu'ils ne l'ont été au cours des étés précédents. »

Au Québec et en Ontario, on s'attend à un été unique, instable et collant.

La chaleur qui s'annonce abondante sera accompagnée de joueurs importants.

« Le Québec et l'Ontario sont entourés d'eau chaude dans l'Atlantique et dans le golfe du Mexique, ce qui favorise la remontée de la chaleur dans la province », explique André Monette, chef météorologue à MétéoMédia.

La saison aura effectivement plus d'un tour dans son sac pour surprendre les Québécois.

Il est prévu que le potentiel d'orages violents demeure bien présent au fil de la saison, et qu'on observe des précipitations au-dessus des normales en raison de ces épisodes d'instabilité.