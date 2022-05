Objectif atteint pour la Marche SP de Trois-Rivières, Shawinigan et La Tuque

La 27e édition de la Marche SP de la Société canadienne de la sclérose en plaques de la Mauricie était de retour en présentiel en fin de semaine, après deux années d’attente et sous un magnifique soleil.

Quelque 250 personnes ont pris part à cet événement en partance du parc Laviolette de Trois-Rivières, du parc St-Maurice de Shawinigan et du Lac St-Louis de La Tuque.

Sous le signe de la bonne humeur et de l’entraide, les participants ont parcouru les sentiers des différents lieux de départ de la Mauricie.

Même s’il est possible de faire un don jusqu’à la fin du mois de juin, l’organisation affirme avoir déjà surpassé son objectif pour un montant de plus 36 000$.

Rappelons que la marche SP est le principal événement de sensibilisation de l’organisation et elle a été créée dans le but de rejoindre les gens atteints de la maladie, mais aussi leurs proches au sein d’une activité rassembleuse et accessible au plus grand nombre.