L’Exposition agricole de la MRC de Bécancour ouvre ses portes le 3 juin

Après deux ans de pandémie, l’Exposition agricole de la MRC de Bécancour tiendra sa 40e présentation du 3 au 5 juin sur le site de l’aréna de Saint-Pierre-les-Becquets, indique le communiqué de l’organisation.

L’Exposition proposera des activités pour mettre en valeur l’agriculture et l’agroalimentaire, rappelle-t-on.

Le président de l’organisation, Martin Poirier, fait remarquer que « dans ce monde en bouleversement, l’agriculture et l’agroalimentaire amènent à découvrir une autre facette de nos produits régionaux et des animaux de la ferme. Il n’y a pas si longtemps, tous avaient un frère, un oncle ou un cousin qui avait une ferme. Les gens avaient l’occasion de visiter une ferme. Les jeunes avaient la connaissance du comment était fait les produits retrouvés en épicerie. L’Exposition veut faire vivre l’importance de la ferme à l’assiette. C’est un bel endroit pour voir et toucher à des animaux et en apprendre davantage ».

Les épreuves des deux dernières années ont désorganisé les rapports de force et ont changé quelque peu les perceptions, les habitudes de consommation, mais l’agriculture et l’agroalimentaire demeurent des ressources inébranlables d’authenticités, ajoute-t-on.

L’événement présente une mini ferme, un salon des races, la lutte, une compétition de pompier, une tire de chevaux, de l’animation pour les enfants et plus encore. En soirée, l’Exposition vibrera au son des spectacles musicaux qui complèteront la programmation.

L’Exposition propose aussi « la route des saveurs ». Plusieurs artisans en agroalimentaire seront présents pour présenter leurs produits.

L’ouverture de l’Exposition aura lieu à 10 h le vendredi 3 juin. Pour les détails de la programmation et les coûts d’entrée, il suffit de consulter la page facebook.com/ExpoBecancour.