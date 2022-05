Le transport collectif sera gratuit durant le FestiVoix

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) et le FestiVoix ont renouvelé leur entente de partenariat pour cette année, indiquent les deux organisations dans un communiqué.

Le transport collectif sera offert gratuitement aux détenteurs d’un laissez-passer du FestiVoix et pour les bénévoles de l’organisation.

L’entente prévoit également le déploiement de trois navettes ayant comme origine le centre commercial Les Rivières, le Carrefour Trois-Rivières-Ouest et l’Académie les Estacades.

Ces navettes assureront la liaison avec le parc Champlain de 15 h à 0 h 10 et seront également disponibles gratuitement aux festivaliers. Il est important de mentionner que les navettes et les gratuités mentionnées ci-dessus seront offertes uniquement lors des jours où il aura des spectacles, c’est-à-dire du 30 juin au 3 juillet, ainsi que du 6 au 10 juillet inclusivement.

« La STTR va encore plus loin dans son partenariat cette année en offrant la gratuité complète aux festivaliers. Nous voulons que ceux-ci développent le réflexe d’utiliser nos services pour assister aux spectacles et nous mettons tout en œuvre pour contribuer au succès du FestiVoix », explique Charles-Hugo Normand, directeur des communications et des partenariats à la STTR.

Le renouvellement du partenariat vient du fait que les deux organisations collaborent depuis plusieurs années et souhaitent proposer des solutions de rechange attrayantes à l’utilisation de la voiture.

« Nous sommes très heureux de reconduire ce partenariat majeur avec la STTR et de proposer aux festivaliers une solution durable gratuite pour accéder aux différents sites de l’événement. La gratuité des services en commun renforce les efforts permanents déployés par notre organisation, depuis 2007, pour inciter les festivaliers à adopter des pratiques écoresponsables et privilégier des moyens de transport durables », ajoute Thomas Grégoire, directeur général et artistique du FestiVoix de Trois-Rivières.

Les festivaliers doivent montrer un billet pour assister à un spectacle se déroulant le soir même ou un passeport du Festivoix au chauffeur, au moment de monter à bord de l’autobus.

Quant aux bénévoles, ils doivent montrer leur accréditation du FestiVoix au chauffeur, au moment de monter à bord de l’autobus. La gratuité est offerte en tout temps.