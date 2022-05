Tourisme Bécancour lance un nouveau passeport pour ses citoyens

L’équipe de Tourisme Bécancour a réalisé un nouveau passeport permettant aux citoyens de Bécancour de se prévaloir de plusieurs rabais sur le territoire. C’est ce que souligne l’organisme dans un récent communiqué.

Pour une troisième année, les utilisateurs du passeport pourront avoir droit à des objets gratuits ou des rabais dans plusieurs attraits, commerces, restaurants, hébergements et boutiques membres de Tourisme Bécancour.

L’objectif est de faire connaître les commerces et attraits locaux pour leur donner une plus grande visibilité. Les dernières éditions de ce passeport ont permis de constater que les citoyens utilisent réellement.

Tous les Bécancourois recevront le passeport via le Publisac cette semaine. Il est également disponible, dès maintenant, au Bureau d’information touristique de Saint-Grégoire jusqu’à épuisement des stocks.

Il faut détacher le coupon désiré et le présenter chez le membre de Tourisme Bécancour, tout en respectant les modalités respectives indiquées au verso du coupon. La plupart seront valides uniquement pour la fin de l’été et l’automne 2022, en concordance avec la saison touristique et les ouvertures des commerces. Les coupons afficheront donc des dates pour leur validité, il faudra être vigilant !

Cette année, 23 attraits deviennent membres de ce passeport. C’est un record de participation, indique le communiqué de Tourisme Bécancour.

Le passeport présente des offres provenant de la Fromagerie l’Ancêtre, l’Auberge Godefroy, du Métro Plus Beaumier à Saint-Grégoire, du Faubourg Mont-Bénilde, de la Pizzeria Stratos, du Ô Quai des Brasseurs, de la Ferme du Joual Vair, de la boulangerie La Gertrudoise, du Complexe 55, du Manoir Bécancourt, du Pub Cochon Fumé, du Moulin Michel de Gentilly, de la Maison de Bibi, de la Distillerie du Quai, du café l’Équestria, du vignoble Le Fief de la rivière, du Musée de la biodiversité du Québec, de la boutique L’Angélaine, de la boutique Plumes et Pacotilles, de la Société acadienne Port-Royal, du Parc régional de la rivière Gentilly, de la Roulotte à patates de Gentilly et de la bijouterie le Lys blanc.