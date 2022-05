Quatre entreprises trifluviennes reconnues pour leurs efforts en développement durable

Trois-Rivières et la Fondation Trois-Rivières durable ont remis des prix « Reconnaissance en développement durable » à quatre entreprises trifluviennes s’étant particulièrement démarquées par leurs initiatives durables durant l’année 2021.

Ce prix existe depuis 2014, et cette année, les entreprises méritantes sont : AgrÉcoles, Solucan, Plan B Traiteur et Hôtel Oui GO !.

Selon le communiqué, une cérémonie honorant publiquement les récipiendaires de ces prix est habituellement réalisée en avril lors du Souper-bénéfice annuel au profit de 3Rdurable. Comme l’événement n’a pas pu avoir lieu depuis 2020 en raison des normes sanitaires en vigueur, la Fondation Trois-Rivières durable et la Ville de Trois-Rivières ont décidé d’aller rencontrer les récipiendaires pour leur remettent en personne une plaque honorifique ainsi qu’une impression sur toile d’une photo des milieux naturels trifluviens.

« C’était pour nous tout à fait naturel de remettre ces prix reconnaissance malgré l’annulation du Souper-bénéfice annuel. Les entreprises retenues étaient très heureuses de nous recevoir, et fières de pouvoir afficher leurs efforts en matière de développement durable », explique Cindy Provencher, directrice générale de la Fondation Trois-Rivières durable.

Hôtel Oui GO !

L’Hôtel Oui GO ! se démarque par son implication dans la communauté d’affaires de Trois-Rivières. Située en plein centre-ville, l’entreprise encourage notamment ses clients à visiter les différents attraits locaux tout en faisant la promotion de l’utilisation des transports durables. Regorgeant d’articles à cet effet, son blogue fait découvrir les établissements d’intérêts accessibles à pied. Favorisant les circuits courts d’approvisionnement, Hôtel Oui GO ! s’assurent également de se lier avec des fournisseurs ayant des pratiques écoresponsables.

AgrÉcoles

L’organisme AgrÉcoles a pour mission d’accompagner les écoles dans l’intégration de l’agroalimentaire à la vie scolaire dans l’objectif de stimuler chez les élèves l’exploration et la compréhension de leur environnement. En plus de se démarquer localement, leur concept est maintenant exporté un peu partout à travers le Québec ! Pour en savoir davantage, rendez-vous sur leur site web.

Solucan

Solucan se démarque par le côté innovant et durable de leur produit (impression d’étiquettes sur canettes entièrement recyclables n’utilisant aucun plastique et aucun adhésif), et par sa gestion du bien-être de ses employés. Autant par rapport aux moyens protégeant la santé et la sécurité de ses employés, à la flexibilité des horaires offerte qu’au niveau de la consultation de l’équipe dans les prises de décisions, les gestionnaires sont très à l’écoute de leur personnel. Lors du dernier Gala Radisson organisé par la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, Solucan remporte notamment le Prix hommage Coup de cœur — fierté trifluvienne.

Plan B Traiteur

Plan B Traiteur est une entreprise de préparation de repas ayant un volet technique développé de sorte à réduire presque complètement les pertes alimentaires générées. Pour limiter le gaspillage, toutes les parties d’un aliment sont utilisées dans diverses recettes servies. Ce traiteur se démarque non seulement par son grand dynamisme, mais également par sa volonté d’exporter sa technologie pour réduire le gaspillage alimentaire à grande échelle.