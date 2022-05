Cutii: un robot qui aide la socialisation et la stimulation des aînés

La pandémie a accéléré le virage technologique pour répondre au besoin de socialisation et de stimulation des aînés, mais aussi pour soutenir le personnel des résidences et des milieux de santé.

Après avoir recherché le meilleur robot d’assistance sociale sur le marché, Alaviva a conclu une entente d’exclusivité pour commercialiser Cutii, sympathique robot français. Bien plus qu’une technologie, Cutii permet d’innover socialement pour favoriser le maintien à domicile et soutenir le personnel des milieux de santé.

L’entreprise française a développé cette technologie bienveillante et plus que nécessaire pour faire face aux enjeux du vieillissement de la population.

Le Musée Pop de Trois-Rivières a participé aux premiers essais en proposant une activité interactive en direct présentant des objets de sa collection et participe à un projet d’innovation sociale.

Conçu en France, « Cutii est le meilleur robot d’assistance sociale sur le marché puisqu’il propose une combinaison de fonctions : communication vidéo simplifiée, contrôle et patrouille à distance, activités en direct et activités numériques. Chaque matin, Cutii salue son propriétaire, lui donne la météo et lui rappelle les activités inscrites à son agenda », soutient Andrée Pelletier, présidente d’Alaviva.

Sa plateforme de gestion, accessible sur ordinateur, tablette ou téléphone intelligent, permet à la famille, aux amis et aux intervenants de la santé de réaliser des appels vidéos, de transmettre des messages et des photos et de déplacer le robot à distance pour le soutien et la sécurité des aînés, indique le communiqué d’Alaviva

« En créant Cutii, je voulais briser l’isolement des aînés et créer du lien social. En France, où Cutii est déjà bien implanté, les témoignages positifs se multiplient et motivent notre équipe de développement à améliorer et à ajouter de nouvelles fonctions. Nul doute qu’avec son dynamisme, sa bienveillance et sa créativité, Alaviva fera grandir la famille de Cutii au Canada », souligne Antoine Bataille, de CareClever.

Alaviva est une entreprise québécoise qui a pour mission de favoriser la vie active, l’autonomie et l’inclusion sociale des aînés et des personnes vivant en situation de handicap, précise Mme Pelletier. « Depuis 2015, Alaviva dynamise leur vie en créant des activités, des événements et des projets artistiques collaboratifs. Face aux enjeux du vieillissement de la population, comme entrepreneure sociale et technocurieuse, je fais prendre à l’entreprise un virage technologique que la pandémie a accéléré », précise-t-elle.

Elle ajoute : « je voudrais tellement que chacun puisse vieillir dignement. Innover socialement, c’est le but en introduisant Cutii au Canada. Plus qu’une technologie, Alaviva propose une programmation d’activités de stimulation en direct variées : atelier d’automassage, activités physiques, culturelles et touristiques. À l’écoute de la clientèle, des professionnels et des experts, nous participons à l’amélioration de la technologie et de la solution dans son ensemble. »

Il sera possible de voir le robot Cutii au Congrès de l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, les 1er et 2 juin (https://www.arihq.com/congres-2022-se-retrouver/).