Le Port de Trois-Rivières célèbre ses 140 ans d’histoire

Le Port de Trois-Rivières a été créé par un projet de loi adopté le 17 mai 1882. C’est à cette date en 2022 que l’équipe du Port a lancé les festivités du 140e anniversaire de l’organisation.

« C’est extrêmement significatif pour nous. Quand on y pense, à cette même date il y a 140 ans, l’existence officielle du Port débutait », souligne dans un communiqué, Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières.

Pour l’occasion, plus de 200 personnes proches partenaires du Port se sont rassemblées lors d’un cocktail pour souligner 140 ans d’histoire. « La communauté qui gravite autour du Port de Trois-Rivières est nombreuse et attachée à l’organisation. Nous sommes honorés de leur présence », partage Danielle St-Amand, présidente du conseil d’administration.

Une programmation diversifiée d’activités sera offerte tout au long de l’année pour souligner ce 140e anniversaire. Dès le 29 juin, jusqu’en février 2023, la collection Hommage au Saint-Laurent acquise en 2019 sera exposée au Musée Pierre-Boucher et accessible gratuitement pour tous.

Collection Hommage au Saint-Laurent

« Lors de l’acquisition de la collection, notre souhait initial était qu’elle constitue un leg à la communauté dans le cadre de notre 140e anniversaire. Nous sommes donc très heureux de la dévoiler en primeur à Trois-Rivières dans un Musée qui fête lui aussi ses 140 ans », exprime Gaétan Boivin.

Composée de 100 œuvres sur toile ainsi que de trente croquis et pochades, la collection a été créée par un groupe d’artistes formé de Gérard Boulanger, Yvon Lemieux, Raymond Quenneville, Robert Roy et Yvon St-Aubin.

En plus de la collection, les artistes ont produit un livre et un documentaire-vidéo qui viennent relater le processus qui s’est déroulé sur cinq ans, les faisant voyager de Kingston jusqu’en Gaspésie, pour créer les tableaux représentant les villages côtiers et les environnements naturels caractéristiques de chacune des régions visitées.

Portes ouvertes

Un événement grandement apprécié sera également de retour, indique la direction du port. Il s’agit de la journée portes ouvertes qui se tiendra le 17 septembre. À cette occasion, la population sera invitée à visiter les installations portuaires et aller à la rencontre des représentants des entreprises qui œuvrent dans le Port.

Le 27 août, une activité sera réservée aux travailleurs portuaires pour souligner leur contribution essentielle au succès du Port, tandis que le 29 novembre, ce sera au tour des clients.

« C’est très important pour nous de mettre en valeur et de célébrer avec nos partenaires et les travailleurs dans le cadre de nos festivités puisque ce sont eux qui, au quotidien, assurent les opérations sur les terminaux, faisant de notre Port une installation qui se démarque », précise M. Boivin.

Le verdissement des installations portuaires se poursuivra également au courant de cette année alors que 140 arbres et arbustes seront plantés. Finalement, via différentes plateformes seront diffusés des concours et des capsules vidéo relatant l’histoire du Port, mais également ses caractéristiques particulières et quelques anecdotes.

Pour en savoir plus sur la collection et les artistes, consultez leur page Facebook hommageausaintlaurent