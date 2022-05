Défi OSEntreprendre Mauricie dévoile ses gagants

Lors du 24e Gala du Défi OSEntreprendre Mauricie, des jeunes et des entrepreneurs inspirants ont démontré qu’ils sont capables de passer à l’action.

Le président d’honneur régional de ce 24e Défi OSEntreprendre, Jean-Philippe Marcotte, s’est dit très inspiré par le dynamisme des lauréats, dans le communiqué de l’organisation.

« C’est une belle mouture du gala régional, une belle passion de la part de nos nouveaux entrepreneurs. La pandémie n’a rien ralenti du vouloir entrepreneurial dans la région, si y’a de quoi je dirais même qui ça lui a donné des ailes. C’est beau à voir », affirme M. Marcotte en soulignant la mobilisation et la résilience d’une multitude d’acteurs des réseaux et l’importance de croire en soi et de poursuivre ses rêves.

Le Défi OSEntreprendre, selon lui, est le tremplin par excellence pour mettre en lumière ce qui se fait de beau dans la région !

Lors de ce gala, 21 prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur créativité et leurs valeurs (liste en pièce jointe). Des bourses totalisant près de 30 000 $ ont été décernées à ces nouveaux entrepreneurs !

Dans le volet scolaire, ce sont 12 boîtes festives qui ont été distribuées aux élèves lauréats dans les écoles de la Mauricie en plus de remettre un montant de 3 350 $ en bourses.

Un partenariat gagnant

Si le Défi OSEntreprendre est devenu un incontournable pour propulser l’esprit d’entreprendre de la région, c’est grâce à l’étroite collaboration qui perdure depuis plusieurs années entre les milieux de l’éducation et des affaires. Le Développement Mauricie est l’organisme responsable de l’organisation du défi en Mauricie depuis déjà 12 ans. Pour inspirer le désir d’entreprendre dans la région, il peut compter sur de nombreux collaborateurs et partenaires.

Volet Scolaire

Catégorie Primaire 1er cycle (1re et 2e années)

1ère position Sauvons les abeilles ! École Saint-Jacques

2e position La foire à l’école École Madeleine de Verchères

Catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années)

1ère position Parés pour l’aventure École centrale

2e position J’ai perdu une dent École Saint-Charles Garnier — Saint-Joseph

Catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e années)

1ère position BaladoSOSentreprise École la Providence

2e position Ceci n’est Pâques un jeu : c’est un jeu Eggscape ! École de la Source

Catégorie Secondaire 1er cycle

1 ère position Les paniers du jardinier École secondaire Paul-Le Jeune 2e position Un coton pour la prévention École secondaire des Pionniers

Catégorie Secondaire 2e cycle

1ère position Alco-Chou École secondaire Paul-Le Jeune

2e position Les Émile au carré École secondaire Paul-Le Jeune

Catégorie Adaptation scolaire

1ère position Jeune coop L’arc-en-ciel de l’autisme École secondaire Val-Mauricie 2e position Fils et bulle École secondaire Chavigny

Catégorie Collégial Individuel

1ère position Les carnets Waliya Cégep de Trois-Rivières

Catégorie Collégial Collectif

1ère position Carte de Noël Cégep de Shawinigan

2e position Levée de fonds — TS21 Cégep de Trois-Rivières

Catégorie Universitaire Petit groupe

1ère position Projet Coop – Mosaïque Plus Université du Québec à Trois-Rivières

Volet Création d’entreprise

Catégorie Bioalimentaire

• Première place : Cultures Alterrenatives MRC de Maskinongé

• Deuxième place : Micropousses des Monts, MRC de Maskinongé

Catégorie Commerce

• Première place : Le Grille-pain du coin inc., Shawinigan

• Deuxième place : Bonbiscuit, MRC Des Chenaux

Catégorie Économie sociale

• Première place : Alternature — Centre d’Apprentissage libre, MRC Des Chenaux Catégorie Exploitation, transformation, production

• Atelier Vinoxe, MRC Des Chenaux

Catégorie Services aux entreprises

• Première place : Fabrication avancée, Accelfab inc., MRC de Maskinongé

•Deuxième place : Therm-Eau-Dynamique inc., Shawinigan

Catégorie Services aux individus

• Première place : Expérience Hébergement Inc.,

•Deuxième place : Biztro Le Mauricien, La Tuque

Coup de cœur Étudiant créateur d’entreprise

• Alternature — Centre d’Apprentissage libre, MRC Des Chenaux

Coup de cœur du jury

• Biztro Le Mauricien, La Tuque

Volet Réussite inc.

• Microbrasserie La Pècheresse, La Tuque

Volet Faire affaire ensemble

• Microbrasserie Le Temps d’une pinte, Trois-Rivières

Prix Engagement local

• Geneviève Girard, agente de projets entrepreneurial et bénévolat CJE Trois-Rivières/MRC Des Chenaux

Prix régional Carrefour formation Mauricie

• Therm-Eau-Dynamique inc., Shawinigan

Prix Flexipreneur

• Les Écuries D’orvilliers, MRC Des Chenaux