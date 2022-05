L'UQTR installe 20 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques

Soucieuse de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de déployer des actions ayant de réels bénéfices pour la qualité de l’environnement, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) propose maintenant un total de 28 bornes de recharge pour véhicules électriques sur son campus de Trois-Rivières. Celles-ci sont accessibles pour tous les membres de la communauté universitaire et les visiteurs.

Au cours des derniers mois, l’UQTR a déployé un grand chantier avec l’installation de 18 nouveaux ports de recharge de niveau 2 et de deux nouvelles bornes de recharge rapide à courant continu, ce qui permettra de mieux répondre à la demande croissante des utilisateurs.

Ces derniers peuvent retrouver des bornes à différents endroits sur le campus, soit dans les stationnements des pavillons Albert-Tessier, Pierre-Boucher, Benjamin-Sulte, CIPP, Michel-Sarrazin et Tapan-K.-Bose (Institut de recherche sur l’hydrogène), ce qui fait du campus de l’UQTR l’un des plus généreux en offre de recharge pour véhicules.

« Ce projet s’inscrit parfaitement dans les orientations du Plan stratégique de l’Université, alors que les questions concernant le développement durable et l’environnement sont au cœur de nos priorités. De plus, nous avons la chance de compter sur la présence d’éminents chercheurs qui travaillent à faire avancer les connaissances de notre société sur l’électrification des transports, l’efficacité énergétique et les enjeux environnementaux. Je suis convaincu que l’implantation des nouvelles bornes facilitera la vie des utilisateurs de véhicules électriques et qu’elle servira à convaincre les membres de notre communauté d’opter pour un transport plus écologique », souligne le recteur Christian Blanchette.

Évalué à 551 000 $, ce projet a bénéficié d’un soutien financier de 190 000 $ de la part du ministère des Ressources naturelles du Québec, grâce au Programme d’infrastructure pour véhicules à émission zéro. L’objectif de ce programme est d’encourager le déploiement stratégique du réseau d’infrastructures offrant des options à plus faible émission de carbone dans le secteur des transports.