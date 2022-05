Des élèves de l’école Chavigny font un don à Autisme Mauricie

La Fondation Trois-Rivières durable, la Ville de Trois-Rivières et Innovation et Développement économique Trois-Rivières ont dévoilé les 11 nouveaux projets soutenus par le Programme de protection et mise en valeur (PPMV) et le Programme de soutien à la sensibilisation à la réduction des GES (PSSRGES) d’Éclore fonds environnement ...