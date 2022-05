Trois-Rivières acquiert le Monastère des Ursulines

Trois-Rivières se porte acquéreur du Monastère des Ursulines par un don consenti par la corporation de l’Union canadienne des Moniales de l’Ordre de Sainte-Ursule. Le tout sera rendu officiel devant notaire la semaine prochaine, le 25 mai, indique le communiqué de la ville.

« Trois-Rivières accepte ainsi la responsabilité du site qui, lors de la consultation menée en 2021 pour l’élaboration de la Politique du patrimoine, avait été identifié par la population comme le bien patrimonial le plus représentatif de la ville. L’acquisition du monastère figurait parmi les orientations phares de la politique », précise-t-on.

« Ayant fondé la première école pour jeunes filles de Trois-Rivières et le premier hôpital de la ville en 1697, les Ursulines ont été des pionnières du développement social et éducatif de la région. En 2017, le ministère de la Culture et des Communications a d’ailleurs classé l’ensemble conventuel des Ursulines comme site patrimonial. Avec l’acquisition du monastère jusqu’ici dirigé par les Ursulines, Trois-Rivières s’engage à conserver, protéger et mettre en valeur ce lieu à caractère exceptionnel », indique la ville.

Dans son communiqué, la ville s’engage également à appliquer les principes de respect des valeurs de la corporation religieuse des Ursulines et de ses deux missions de base, soit la santé et l’éducation. Le Musée des Ursulines et les Archives poursuivront leurs activités et le Collège Marie-de-l’Incarnation continuera d’occuper certains espaces, tant qu’il conservera sa mission d’enseignement.

De plus, Trois-Rivières a procédé à une inspection rigoureuse des lieux et il a été constaté que l’ensemble des infrastructures est en très bon état. Annuellement, la Ville estime les coûts d’entretien à 400 000 $. La contribution exceptionnelle des Ursulines sera soulignée lors d’une cérémonie suivant la prise de possession du monastère, le 25 mai.