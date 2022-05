Un rallye forestier pour apprendre tout en jouant dehors

L’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice (AFVSM) propose, dans un communiqué, une activité qui permet de cultiver son esprit en profitant de plusieurs parcs boisés et sentiers forestiers de la région.

L’AFVSM a mis en place un rallye de questions sur le thème de la forêt et du bois dans 13 parcs et sentiers forestiers de la région. Cette activité met en valeur le mois de mai reconnu le Mois de l’arbre et des forêts (MAF) au Québec. L’année 2022 souligne le 140e anniversaire de cette tradition québécoise mettant en lumière l’importance des arbres et de la forêt.

Le rallye se présente sous la forme de 10 affiches installées dans un parc ou le long d’un sentier pédestre. Les lieux dans lesquels le rallye est installé sont accessibles gratuitement.

Chaque affiche donne de l’information à la population sur un sujet choisi par l’équipe de l’AFVSM pour faire connaître divers aspects de la forêt, des arbres et le matériau qu’est le bois. Chaque affiche contient aussi une question.

Les participants doivent donc se creuser les méninges pour trouver la réponse. Un code QR, présent sur l’affiche, leur permettra de valider leur réponse. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer dans les sentiers, le rallye est offert sur le site web de l’AFVSM au afvsm.qc.ca/rallye-du-mois-de-larbre-et-des-forets.

Le rallye est une activité amusante, pédagogique et familiale. C’est aussi un incitatif à profiter de la nature tout en découvrant plusieurs parcs et sentiers de la région. Le rallye sera disponible à partir du dimanche 15 mai dans les lieux suivants :

Trois-Rivières : le parc Ogden, le parc Lambert, le parc Châteaudun et dans le Sentier des poètes de Forestia,

Shawinigan : le parc de l’Ile Melville secteur Des Chutes, le parc Saint-Maurice, la Place du Centenaire et le parc de la Rivière-Grand-Mère,

Notre-Dame-du-Mont-Carmel : le parc Nature La Gabelle (stationnement à droite avant la descente vers le barrage),

La Tuque : le sentier du boulevard qui est accessible par la montagne de ski, le parc des Chutes-de-la Petite- Rivière-Bostonnais dans le sentier d’interprétation numéro 1,

St-Narcisse : le parc Cœur Nature (tourbière de St-Narcisse),

St-Mathieu-du-Parc : le parc Récréoforestier dans le tronçon commun des sentiers La chute du diable, d’Interprétation et La Paroi.

L’AFVSM est un OBNL dont la mission est de faire rayonner la forêt et ses utilisations durables. L’AFVSM anime des ateliers pédagogiques dans les écoles primaires et secondaires de la région et plusieurs activités pour le grand public.