Construction d'un nouveau CPE réservés employés de la CAM

La Coopérative des ambulanciers de la Mauricie (CAM) annonce la construction d’un nouveau centre de la petite enfance (CPE) sur ses terrains à Trois-Rivières. Ce sont 80 nouvelles places qui seront ainsi créées, dont 20 places pour les poupons, précise le communiqué de la CAM.

« Nous avions une demande en ce sens depuis quelques années et la situation s’est accentuée avec le manque de places en garderie que nous connaissons actuellement. C’est donc pour répondre à ce besoin que nous sommes allés de l’avant. Le projet permet aussi de positionner la CAM comme un employeur de choix dans le domaine préhospitalier », explique Michel Garceau, directeur général de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie.

Les nouvelles places dont il est question sont issues des annonces faites récemment par le gouvernement du Québec.

La CAM offre une partie de son terrain au CPE Marie-Lune, et ce, pour un montant symbolique (valeur réelle de 250 000 $). Il s’agira de la deuxième installation du CPE, dont la première est située sur la rue Louis-Pasteur et est réservée aux employés du CIUSSS Mauricie–Centre-du-Québec.

Les nouvelles places seront réservées aux employés de la CAM et si certaines ne sont pas comblées, elles seront offertes aux employés du CIUSSS qui sont sur la liste d’attente de la première installation.

« Notre équipe est forte de 27 années d’expérience et la CAM offre un terrain sur lequel établir un service de garde de proximité : c’est une association gagnante ! Le conseil d’administration du CPE a été très proactif et facilitant dans ce dossier et je tiens à le remercier », mentionne Claudine Périgny, directrice générale du CPE Marie-Lune. La nouvelle installation doit être prête pour l’automne 2023.

Le président du conseil d’administration de la CAM, Rémy St-Onge, est d’avis que ce service de garderie de proximité aura certainement des effets positifs sur le quotidien des employés actuels et sur le recrutement de futurs employés.