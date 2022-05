Fillactive fera bouger les filles au au Parc de la Terre-des-Loisirs

Fillactive tiendra l’une des six Célébrations 2022 le jeudi 12 mai, dès 9 h, au Parc de la Terre-des-Loisirs, à Trois-Rivières. C’est un retour en présence.

Du 10 mai au 14 juin, Fillactive tiendra ses Célébrations dans 6 villes du Québec, précise le communiqué.

Lors de ces grands événements festifs, près de 6000 adolescentes se réuniront pour vivre des journées mémorables, énergisantes et colorées dans une atmosphère où le plaisir d’être active entre amies est à son comble », souligne l’organisation.

Une foule d’activités et de défis stimulants attendent les adolescentes : un grand rassemblement devant la scène pour un échauffement rythmé suivi du départ officiel de la course de 5 km ou de 10 km non chronométrée et une variété d’activités organisées par nos partenaires d’activation permettant aux filles d'expérimenter différents sports.

Fillactive est un organisme de bienfaisance basé au Québec dont la mission est d’amener les adolescentes à être actives pour la vie, en les invitant à pratiquer le sport et l’activité physique autrement. Elle déploie son offre de services sous forme d’activité parascolaire dans 230 écoles secondaires au Québec et rejoint annuellement plus de 6 000 adolescentes âgées de 12 à 17 ans. Fillactive a eu un impact positif auprès de plus de 200 000 filles depuis sa fondation en 2007.