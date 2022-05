75 000$ pour soutenir les projets jeunesse dans l’agglomération de La Tuque

Dans le contexte de la pandémie, les jeunes vivant dans l’agglomération de La Tuque ont besoin plus que jamais qu’on leur donne l’occasion de réaliser des projets qui auront du sens pour eux et qui leur permettront de développer de nouvelles aptitudes autant personnelles que professionnelles, indique la Ville de La Tuque dans un communiqué.

Le conseil d’agglomération de La Tuque attribue un nouveau budget pour la réalisation de projets jeunesse. Cette initiative sera sous la responsabilité de la Ville de La Tuque par son service de développement économique et forestier (SDÉF). Les projets qui seront financés toucheront l’ensemble de l’agglomération de La Tuque, précise-t-on.

Une enveloppe de 25 000 $ par année sur 3 ans, pour un total de 75 000 $, est réservée à partir du montant reçu dans «l’Entente de vitalisation du Fonds régions et ruralité » conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Les jeunes âgés de 14 à 25 ans pourraient recevoir un maximum de 5 000 $ par projet accepté.

« Le budget jeunesse est une façon de donner une voix à la jeunesse d’ici, tout en offrant aux jeunes l’accompagnement et l’encadrement nécessaire pour mener les projets qui leur tiennent à cœur. Le SDÉF La Tuque travaillera en étroite collaboration avec les partenaires offrant des services à la jeunesse du milieu, comme le Carrefour Emploi Haut-St-Maurice, la Maison de Jeunes Défi-jeunesse du HSM, le Centre d’amitié autochtone La Tuque, ainsi que l’équipe du loisir et de la culture de la Ville de La Tuque. Le déploiement du budget jeunesse, le recrutement, l’analyse et l’accompagnement des projets seront assurés par un comité composé de représentants de ces différents partenaires », expliquent les porte-parole de La Tuque.

Pour Luc Martel, président du conseil d’agglomération et maire de La Tuque, il est «très important pour le conseil d’agglomération et le conseil municipal de La Tuque de soutenir les initiatives de nos jeunes. Ils ont de bonnes idées, mais peu de moyens pour les réaliser, c’est pourquoi nous avons mis en place ce budget spécial qui leur est réservé. L’équipe de notre SDÉF, avec ses partenaires, pourra les accompagner dans leurs démarches. Nous sommes persuadés que cette belle initiative profitera à l’ensemble de nos jeunes et de la population. »

Pour déposer un projet, les jeunes doivent remplir un court formulaire en ligne sur le site Web de La Tuque, sur les pages Facebook de tous les partenaires, ou en utilisant le code QR sur l’affiche du budget jeunesse exposée à plusieurs endroits où les jeunes se retrouvent.

L’un des partenaires accompagnateurs les contactera pour les aider à développer leur projet et pour les suivre tout le long du processus. Pour plus d’informations, les jeunes sont invités à contacter Kim Poirier, conseillère au développement économique au SDÉF, au 819 523-6111, poste 2.