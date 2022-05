Moisson Mauricie/Centre-du-Québec attend 600 personnes pour son Brunch-bénéfice

Les organisateurs du Brunch-bénéfice de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec se sont donné l’objectif d’accueillir 600 invités et d’amasser 50 000 $ afin de permettre la poursuite de la mission de Moisson.

L’événement aura lieu le dimanche 29 mai, à 10 h 30, au Delta Trois-Rivières par Marriott sous la présidence d’honneur de M. Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières, indique le communiqué de l’organisation.

M. Jean Pellerin, président du conseil d’administration, affirme que « le Brunch-bénéfice de Moisson est essentiel pour amasser des fonds afin d’assurer la poursuite de notre mission. L’argent recueilli permettra de répondre aux besoins. Et nous anticipons, malheureusement, une hausse des demandes en raison des différents coûts qui augmentent. La population, les entreprises et les élus sont invités à participer à notre Brunch, c’est un bon repas pour une bonne cause ! »

De son côté, M. Gaétan Boivin, souligne que « le Port de Trois-Rivières soutient depuis longtemps Moisson Mauricie/Centre-du-Québec et en cette année de notre 140e anniversaire, je préside avec honneur cet événement annuel. Moisson est un organisme qui répond à un besoin essentiel et personne ne devrait avoir à se soucier d’être en mesure de le combler. »

L’animateur de l’événement sera Stéphane Beaulac, porte-parole de Moisson et animateur au 94,7 Rouge. André Cyr, guitariste et saxophoniste, offrira une prestation musicale lors de l’événement.

Les organisateurs rappellent que les entreprises peuvent être partenaires de l’événement en achetant de la visibilité en contactant Geneviève Marchand au 819 371-7778, poste 4.

Les coûts sont de 35 $ pour les adultes, de 15 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et c’est gratuit pour les moins de 5 ans.

Moisson Mauricie/Centre-du-Québec travaille depuis plus de 30 ans pour récupérer, trier et distribuer équitablement la nourriture. Moisson, c’est près de 3,6 millions de kilos de denrées récupérés par année, une valeur marchande de 28 millions $. Moisson, c’est 76 organismes membres qui aident chaque mois 26 500 personnes, dont 7185 enfants. Moisson, c’est 330 personnes soutenues dans leur intégration sociale et à l’emploi pour développer leur savoir-être et leur savoir-faire.