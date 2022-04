La Maison des Grands-Parents crée le prix « Initiative InterÂge »

Pour souligner ses 20 ans d’existence, la Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières (MGP) a créé le prix « Initiative InterÂge », accompagné d’une bourse, qui sera remis à un jeune ou un groupe de jeune de 18 ans et moins qui réalisera une initiative intergénérationnelle dans sa communauté.

« Le parcours des membres fondateurs a inspiré la création d’un prix relève, en mémoire de l’initiative intergénérationnelle mise sur pied, il y a 20 ans », souligne le communiqué de l’organisme.

Pour cette première présentation du prix, la période de candidature se terminera le lundi 23 mai 2022. Le prix sera remis durant la Semaine québécoise intergénérationnelle, le mercredi 25 mai 2022, explique-t-on.

Des six membres fondateurs, deux d’entre eux œuvrent toujours dans l’organisme. « Avec toute la générosité que nous leur reconnaissons, ces deux dames ont accepté, avec fierté, la présidence d’honneur de ce 20e anniversaire. Mesdames Rita Morin et Nina Morrissette Pelletier assureront ensemble la co-présidence d’honneur du 20e anniversaire de La Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières », indique la Maison des Grands-Parents.

Mme Rita Morin affirmait durant la conférence de presse qu’elle avait « toujours souhaiter m’impliquer dans ma communauté et la MGP est vite devenue pour moi un lieu me permettant d’intervenir auprès des familles et des jeunes. J’aime être entourée de jeunes et ados pour m’amuser, communiquer avec eux, réaliser des projets, organiser des fêtes, et vivre ensemble des bons moments. Les aider à avoir des défis en les rassurant quant à leur capacité de les relever, développer la confiance, l’estime de soi, les encourager et les voir évoluer au cours des années ».

De son côté, Mme Nina Morrissette-Pelletier racontait que « la Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières a répondu à ce que je recherchais comme bénévolat : vivre des activités avec des jeunes, rencontrer d’autres bénévoles, dans le plaisir, selon mes intérêts et mes disponibilités. J’aime être emballée par les opportunités qui sont offertes aux jeunes et aux aînés, pour créer des liens entre eux et s’enrichir mutuellement. Je considère La Maison comme un bébé qui a grandi et qui a encore de grandes choses à réaliser ».

Depuis 20 ans, La Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières est un lieu d’engagement d’aînés bénévoles œuvrant à améliorer la qualité de vie des enfants et des familles qu’ils côtoient. Par le partage de leurs savoirs, ces bénévoles favorisent le développement d’un lien intergénérationnel significatif, et contribuent au bien-être de leur communauté, conclut-on.