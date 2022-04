Shawinigan accueillera les cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie

Shawinigan organise plusieurs activités, à l’occasion du passage des cyclistes participant au 1000 KM du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL) le vendredi 10 juin, à compter de 12 h 45.

« Nous sommes heureux d’accueillir chez nous les cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie. Ils pourront constater que nous avons tout mis en branle afin de les accueillir de façon mémorable ! Nous avons le privilège d’être le site d’accueil du Grand défi Pierre Lavoie durant près de huit heures, huit heures où nous avons réuni le milieu événementiel et sportif afin de rassembler les Shawiniganais autour d’un projet mobilisateur », souligne le maire Michel Angers à propos de l’événement « Shawinigan accueille, Shawinigan bouge ».

Les cyclistes iront parcourir l’étape du parc national de la Mauricie du Grand défi Pierre Lavoie, alors que des activités sont prévues pour faire bouger les petits comme les grands jusqu’à leur retour au Centre Gervais Auto en soirée.

Pierre Lavoie affirme que « c’est une immense fierté de voir que l’événement 1 000 000 de KM Ensemble soit aussi rassembleur. Cet événement a été créé il y a trois ans, au début de la pandémie, et sa raison d’être est tout autant essentielle aujourd’hui, alors que nous planifions sa 3e édition. Nous serons à Shawinigan pour le passage des cyclistes du 1000 KM, et ce ne sont pas que les 1200 cyclistes qui seront célébrés, mais aussi les milliers de Shawiniganais et Shawiniganaises qui seront invités à bouger et à participer à ce défi collectif qui démontre l’accessibilité et l’inclusivité dans le sport. Le 1 000 000 de KM Ensemble est un excellent moyen de motiver la population à bouger et de continuer à faire grandir le mouvement de prévention en santé. Nous avons très hâte d’être à Shawinigan le 10 juin prochain et je remercie la ville et les organisateurs d’être aussi accueillants avec nous. »

L’événement « Shawinigan accueille, Shawinigan bouge » sera l’occasion de souligner le 15e anniversaire de la Série du diable et le 10e anniversaire de l’événement Je bouge avec mon doc. Des partenaires comme la Classique internationale de canots de la Mauricie, les Défis du Parc, les Roses, Neofit, Enfant Nature, le Centre de service scolaires de l’Énergie, le Shawinigan High School, Club de natation ICI Centre-Mauricie et le Club de canotage de Shawinigan tiendront également diverses activités sur le site.

En 2021, 220 893 personnes ont participé à l’événement virtuel et parcouru 3 054 264 km. Le site Web 1000000ensemble.com sera de nouveau le point de rassemblement du 1 000 000 de KM Ensemble et permettra de compiler les kilomètres parcourus pour atteindre l’objectif ultime.