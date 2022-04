Création du Rés’EAU Mauricie pour surveiller les enjeux sur l'eau

Une nouvelle organisation voit le jour en Mauricie pour surveiller les enjeux et les priorités régionales concernant la protection de l’eau.

Dans un communiqué annonçant la création de Rés’EAU Mauricie, on précise que le mandat « consiste à faciliter la concertation de ces organismes de gestion de l’eau afin de développer une meilleure compréhension des enjeux liés à cette ressource, d’identifier des priorités d’intervention régionales consensuelles et d’informer et sensibiliser le milieu », explique Lauréanne Daneau qui coordonne cette nouvelle instance à titre de directrice générale d’Environnement Mauricie.

Le Rés’EAU Mauricie regroupe les huit organismes suivants : Environnement Mauricie ; Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA) ; Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) ; Comité ZIP Les Deux Rives ; Comité ZIP du lac Saint-Pierre ; Association de la gestion intégrée de la rivière (AGIR) Maskinongé ; Organisme de bassin versant : Rivières Sainte-Anne, Portneuf et secteur La Chevrotière (CAPSA) ; Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM).

« Lorsqu’il y a des enjeux en lien avec l’eau, comme un déversement d’eau usée ou encore un problème d’accumulation de sédiments dans l’embouchure d’une rivière, il arrive que les médias et les décideurs cherchent l’expertise locale pour les aider à mieux comprendre les phénomènes et les actions possibles à entreprendre, poursuit-elle. En regroupant les organismes de bassin versant (OBV), les comités ZIP et le conseil régional de l’environnement grâce à Rés’EAU Mauricie, il sera plus facile d’avoir accès à cette expertise et d’encourager un meilleur partage de l’information », indique le nouvel organisme.

Pour célébrer le « Mois de l’eau » et pour officialiser sa création, Rés’EAU invite le milieu municipal de la Mauricie à participer au colloque « Eau et Municipalités » qui se déroulera le 1er et le 2 juin 2022 à l’Hôtel Énergie Shawinigan.

L’événement a pour objectif de mobiliser la région pour une meilleure gestion intégrée de l’eau. Plusieurs conférences et ateliers de travail seront proposés lors de ces deux journées qui s’annoncent dynamiques et enrichissantes. Le colloque abordera notamment les impacts des changements climatiques sur les cours d’eau de la région.

Les informations préliminaires pour le collogue sont sur le site d’Environnement Mauricie.