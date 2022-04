Formation gratuite sur le compostage domestique

L’expansion de certaines espèces animales, notamment le dindon sauvage et le cerf de Virginie, cause des préjudices pour certains agriculteurs de la Mauricie. En réponse à cet enjeu grandissant, l’UPA Mauricie a mis sur pied un projet-pilote de jumelage entre propriétaires de terres et chasseurs. Plusieurs producteurs rapportent chaque année des dommages occasionnés par la faune : alimentation dans les mangeoires destinées aux animaux de la ferme, destruction des balles de foin, piétinement, transmission de maladies, etc.