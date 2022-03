La Fondation du Cégep de Trois-Rivières relance son salon des vins en importation privée

Une soixantaine de vins exclusivement en importation privée seront offerts par plusieurs agences de vins réputées lors du Salon des vins d’importation privée, de la Fondation du Cégep de Trois-Rivières.

L’événement aura lieu « le jeudi 9 juin, au restaurant Le Buck — Pub Gastronomique à 17 h, sous la présidence d’honneur de madame Joanie Champagne et monsieur Maxime Vézina », précise le communiqué de la fondation.

Cette soirée pour épicuriens permettra aux convives d’en connaitre davantage au sujet de la fondation, indique-t-on. « Il sera possible de participer à un encan silencieux où plusieurs prix prestigieux seront présentés. »

La fondation s’est donné comme cible d’amasser un montant de 30 000 $ grâce à cet événement. « L’argent recueilli lors de cette activité contribuera aux nombreux projets de la Fondation du Cégep de Trois-Rivières afin de soutenir la réussite de la population étudiante et de participer financièrement à plusieurs projets de mobilités, pédagogiques ou d’aides financières », explique la fondation.

« Étant nous-mêmes diplômés du Cégep de Trois-Rivières, nous étions à même de constater la qualité de l’enseignement qui y est dispensé en plus de la réputation de cette institution dans son milieu. L’association avec la Fondation du Cégep de Trois-Rivières pour leur événement phare était donc naturelle pour nous. Nous sommes certains qu’ils font une différence marquée pour les étudiants. RBC Dominion valeurs mobilières et notre équipe font honneur à encourager les jeunes à poursuivre leurs études postsecondaires afin d’atteindre les plus hauts sommets. L’implication dans le milieu est une valeur forte véhiculée chez nous et nous sommes heureux d’y faire prendre tout son sens lors d’un événement comme celui-ci », indiquent les présidents d’honneur de l’événement.

Mme Mylène Carpentier, directrice de la fondation, souligne pour sa part que « dans les années précédentes, le Salon des vins d’importation privée était un réel succès, c’est donc avec fébrilité que nous lançons la vente de billets aujourd’hui pour notre 4e », événement pour soutenir la réussite de la population étudiante du cégep.