Trois-Rivières veut planter une centaine d’arbres

Depuis plusieurs mois déjà, le Comité ZIP du lac Saint‑Pierre (ZIPLSP), en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), a travaillé à la création d’un répertoire de projets réalisés entre 2011 et 2021 au lac Saint-Pierre et les environs. L’objectif de cette initiative était de faire connaître les projets réalisés par les différents acteurs autour du lac Saint-Pierre ainsi que leurs résultats concrets, afin de stimuler l’engouement des citoyens et des organisations autour des sujets ciblés par ces projets (ex. aménagements fauniques, pratiques agroenvironnementales, études scientifiques, etc.).