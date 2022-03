Pour la première fois, un Défi têtes rasées Leucan sera tiendra dans la région de Mékinac. À cette occasion la tête d’affiche sera Manon Lebel, coiffeuse et entrepreneure bien connue et appréciée de Saint-Tite.

Manon Lebel est engagée avec Leucan depuis quelques années déjà. Son premier contact avec l’organisation s’est fait par sa mère, Hélène Tousignant, qui est massothérapeute pour Leucan depuis maintenant 17 ans. Elle a été coiffeuse pour le Défi têtes rasées Leucan dans les dernières années.

« Il y a 3 ans, dû à un épisode de pelade, une maladie auto-immune, Manon a perdu ses cheveux et ça l’a fait beaucoup réfléchir sur l’importance des cheveux sur l’apparence physique et la confiance en soi. Son entreprise est née de cette réflexion et a permis un partenariat tout naturel avec Leucan », indique le communiqué diffusé en début de semaine.

Le Défi têtes rasées aura lieu le 4 juin au Gym G.P.S. Énergie. L’organisation invite les entreprises, les organisations et les gens de la région à s’inscrire au Défi du 4 juin.

Manon Lebel rappelle à la population l’importance de soutenir Leucan qui accompagne et aide les familles d’enfants atteints de cancer qui en ont tant besoin, notamment dans la région de Mékinac.

Pour elle, Leucan est indispensable pour aider ces enfants et ces familles à passer à travers cette difficile épreuve. Dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets, Leucan est une alliée fidèle pour ces familles touchées par le cancer pédiatrique, en leur offrant des services distinctifs et adaptés qui répondent à leurs besoins.