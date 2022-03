 Le Défi ski Leucan à Vallée du Parc amasse 107 000 $

Les 250 participants du Défi ski Leucan à Vallée du Parc ont amassé 107 000 $ pour Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec afin de venir en aide aux enfants atteints de cancer et à leur famille.

Pour les organisateurs, cet événement festif et familial a pris une nouvelle tournure après deux années particulières. « Les participants du Défi ski Leucan ont pu se retrouver ensemble et vivre de beaux moments. Les participants ont pu skier sur de la musique entraînante, participer à des défis complémentaires, jouer au jeu de poches géant, tester le ski de randonnée et le ski adapté, boire de succulents chocolats chauds, danser sur les rythmes du groupe The Groove et réaliser leur défi au nom de tous les enfants atteints de cancer », souligne l’organisation.

« Nous sommes touchés par la solidarité des participants année après année. Les deux dernières années n’ont pas été faciles pour tout le monde, mais nous sommes vraiment contents d’avoir pu nous retrouver dans le cadre de cet événement rassembleur et festif. J’en profite pour remercier toutes les personnes qui ont participé au Défi ski Leucan, de près ou de loin. Grâce à elles et aux dons amassés, Leucan peut poursuivre sa mission de soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille en leur offrant des services distinctifs et adaptés », mentionne Stéfany Brulier, directrice des campagnes annuelles à Leucan.

Le Défi ski Leucan, ce sont des heures de ski ou de planche à neige et plusieurs activités sur sept montagnes et un centre au Québec en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille. Il s’agit d’une activité conviviale, familiale et participative à la portée des gens de tous âges. Les participants forment une équipe d’une à quatre personnes et amassent un minimum de 500 $ en dons pour Leucan pour participer au volet participatif. Chaque membre de l’équipe doit effectuer une descente à l’heure pendant tout l’événement.