Mgr Martin Laliberté, nouvel évêque du diocèse de Trois-Rivières

Les 250 participants du Défi ski Leucan à Vallée du Parc ont amassé 107 000 $ pour Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec afin de venir en aide aux enfants atteints de cancer et à leur famille. Pour les organisateurs, cet événement festif et familial a pris une nouvelle tournure après deux années particulières. « Les participants du Défi ski Leucan ont pu se retrouver ensemble et vivre de beaux moments. Les participants ont pu skier sur de la musique entraînante, participer à des défis complémentaires, jouer au jeu de poches géant, tester le ski de randonnée et le ski adapté, boire de succulents chocolats chauds, danser sur les rythmes du groupe The Groove et réaliser leur défi au nom de tous les enfants atteints de cancer », souligne l’organisation.