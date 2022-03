L'heure avancée, signe du printemps

La Ville de Bécancour entreprendra différentes mesures pour se préparer à d’éventuels débordements du fleuve et de la rivière Bécancour. Comme la rivière Bécancour et le fleuve Saint-Laurent ont causé des inondations de rues et terrains sur le territoire depuis des années, notamment en 2017 et 2019. La municipalité rappelle aux résidents riverains que des mesures sont nécessaires pour assurer leur propre protection et celle de leurs biens.