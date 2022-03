RBC Dominion valeurs mobilières fait un don de 50 300 $

La Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) annonce la réception d’un don majeur dont bénéficieront les enfants de chez nous. La RBC Dominion valeurs mobilières a fait un don de 50 300 $ dédié à un projet d’approches innovatrices pour le continuum jeunes en difficulté et santé mentale jeunesse zone centre du CIUSSS MCQ.

Ce geste aura un impact majeur sur les soins et les services de santé prodigués aux enfants fragilisés par une problématique en santé mentale, ici, chez nous. Les troubles de santé mentale ne concernent pas que les adultes.

Les estimations indiquent que jusqu’à 20 % d’enfants et de jeunes Canadiens pourraient souffrir d’une forme de maladie mentale. Ces troubles peuvent altérer le développement et le fonctionnement à la maison, à l’école, avec les autres jeunes et avec la population en général. La bonne nouvelle est qu’un diagnostic et des traitements précoces peuvent donner à un enfant les outils lui permettant de mener une vie épanouie et d’améliorer son mieux-être au quotidien.

Dans cette optique, l’équipe dédiée à la santé mentale jeunesse a mis tout en œuvre pour cibler les besoins de sa clientèle, en adaptant les services et les soins à des approches thérapeutiques basées sur les champs d’intérêt des jeunes. Ainsi, malgré la gravité de la problématique, l’enfant chemine par le jeu, afin de produire un impact positif dans son milieu de vie.

Que ce soit la réalité virtuelle par la thérapie d’exposition, l’intégration par les mouvements oculaires (IMO) et l’hypnose thérapeutique, des ordinateurs portables qui serviront aux jeunes pour des activités relatives à l’anxiété, la gestion de la colère et les habiletés sociales ou encore des tablettes électroniques leur permettant de passer divers tests de façon informatisée, ces outils seront le catalyseur destiné à les aider lors de moments traumatiques.

La citation de Mark Twain traduit parfaitement le but des interventions préconisées par les professionnels : « Le jeu, c’est tout ce qu’on fait sans y être obligé ». L’enfant pourra donc cheminer, tout en s’amusant.

Une lueur d’espoir dans des situations qui doivent paraître insurmontables à bien des égards pour certains d’entre eux.

Par la généreuse contribution de la RBC Dominion valeurs mobilières, ces jeunes aux prises avec des traumatismes ou des problématiques en santé mentale pourront dorénavant bénéficier de soins et de services adaptés aux technologies actuelles, et ainsi, faire une réelle différence dans leur vie.