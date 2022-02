Don de manteaux d’hiver pour les usagers de Point de Rue 

Dix-huit personnes en situation d’itinérance à Trois-Rivières seront dorénavant mieux vêtues pour affronter les dernières semaines de l’hiver grâce aux manteaux neufs offerts par Cogeco. Cette initiative est accueillie chaleureusement par l’équipe de Point de Rue, de même que par ses usagers.

« Se vêtir est un besoin de base, comme il l’est de se nourrir ou dormir en sécurité. Pour les personnes que nous accueillons, un bon manteau fait une différence majeure dans leur capacité à traverser l’hiver », mentionne Philippe Malchelosse, directeur général de Point de Rue.

« Quand les entreprises privées démontrent leur solidarité, un engagement social concret et de la compassion comme l’a fait Cogeco, cela nourrit notre espoir que nous sommes en train de bâtir une société plus juste et équitable où chaque personne est traitée avec dignité », poursuit M. Malchelosse.

« Nous sommes heureux de pouvoir donner une seconde vie à ces vêtements de travail inutilisés plutôt que de simplement les entreposer », explique Johanne Hinse, vice-présidente Programmation et Relations avec les communautés chez Cogeco Connexion.

« Redonner aux communautés fait partie de l’ADN de Cogeco et si nous pouvons faire une différence dans la vie de personnes plus vulnérables, il est essentiel de saisir l’occasion et d’encourager les autres à faire de même », ajoute Mme Hinse.

« Pour une personne en situation de rue, il est normal de trouver des travailleurs de rue et d’autres professionnels de la santé pour répondre à ses besoins, nous sommes là pour ça, c’est notre devoir ! Cependant, lorsqu’une entreprise privée propose une telle initiative, le sens est différent pour la personne qui en bénéficie puisqu’elle goûte alors à la générosité de personnes qui ont le désir de prendre soin d’eux et de leur dire qu’ils sont importants, et ce, en toute bienveillance. En définitive, ça réchauffe le cœur et l’âme autant que le corps ! », conclut M. Malchelosse.

Point de Rue de Trois-Rivières et Nicolet-Yamaska est un organisme en travail de rue dont la mission est de desservir les personnes marginalisées ou à risque de le devenir, en situation d’exclusion sociale ou en grande vulnérabilité, ayant des problèmes sociaux ponctuels ou chroniques, peu ou pas rejointes par les autres organismes.

Point de Rue offre toutes les ressources nécessaires (accueil, écoute, conseil, soutien, référence et accompagnement) en intervenant au cœur de leur quotidien au sein de services intégrés, et ce, pour améliorer leurs conditions de vie, leur santé et leur bien-être.