Une halte-chaleur temporaire disponible pour les itinérants à Trois-Rivières

Avec la période hivernale qui débute, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), la Ville de Trois-Rivières et l’ensemble des partenaires en itinérance de Trois-Rivières annoncent l’ouverture d’une halte-chaleur temporaire pour les personnes en situation d'itinérance.

Cette halte-chaleur se veut un endroit sécuritaire où les personnes en situation d'itinérance peuvent se réchauffer et se poser l’instant de quelques heures.

Une roulotte installée au Carré de la Fosse, au 55 rue de la Fosse, permet donc d’accueillir à la fois entre 10 et 15 personnes qui n’ont pas accès à un endroit sécuritaire pour se réchauffer pendant la nuit.

Les utilisateurs peuvent compter sur la présence d’un agent d’intervention, d’un agent de sécurité et du soutien clinique du Centre Le Havre. Sur place, les utilisateurs y trouvent des chauffe-bottes, des vêtements de rechange, des couvertures, du café et des collations.

Les services de la halte-chaleur sont offerts tous les jours de 22 h à 8 h du matin, et ce jusqu’à la fin mars 2022. Les heures pourraient être prolongées en période de froids extrêmes.

Une mobilisation du milieu

Cette initiative, qui vient compléter l’offre de service actuelle, est le fruit d’une concertation et d’une grande mobilisation des partenaires siégeant au Comité de veille climatique du comité intersectoriel en itinérance de Trois-Rivières.

Ceux-ci se sont rapidement mis en action pour répondre efficacement aux besoins des personnes en situation d’itinérance en vue d’assurer leur sécurité à l'approche des grands froids.

La halte-chaleur est un outil supplémentaire pour les partenaires qui interviennent au quotidien sur le terrain. Lorsqu’aucun autre endroit ne pourra être envisagé pour la nuit, les intervenants pourront ainsi accompagner ou diriger les personnes vers ce service.

L’ensemble des partenaires mettent en commun des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires au bon fonctionnement de ce projet.

Mentionnons notamment la location et l’installation de la roulotte par la Ville de Trois-Rivières, une entente avec la Société de Transport de Trois-Rivières afin de fournir des billets d’autobus pour faciliter l’accès à l’ensemble des usagers en périphérie du centre-ville et la co-coordination du projet par le Centre le Havre et le CIUSSS MCQ.