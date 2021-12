Installation de pneu de secours : 5 étapes à suivre

Personne ne veut tomber en panne sur le bord de la route, mais parfois il n’est pas possible d’éviter une telle situation, particulièrement lors d’une crevaison. Si jamais vous êtes pris dans cette situation, vous devrez savoir comment mettre une roue de secours le plus rapidement possible afin de pouvoir vous rendre au garage le plus près afin de le faire réparer ou remplacer. Voici les 5 étapes à suivre pour l’installation d’un pneu de secours.

Que faire en cas de crevaison ?

Si vous entendez un bruit sourd provenant de votre voiture, vous avez peut-être affaire à une crevaison. Lorsque cela se produit, restez calme, activez les clignotants d'urgence de votre voiture, ralentissez et arrêtez-vous sur le côté de la route. Si possible, garez votre véhicule dans un stationnement.

N'oubliez pas que conduire avec un pneu crevé est dangereux et peut causer des dommages à long terme à votre voiture. Cela vous expose également, ainsi que les autres conducteurs, à un risque d'accident ou de collision. Ainsi, face à une crevaison, quittez la route jusqu'à ce que vous puissiez soit remplacer le pneu par un pneu de secours, soit obtenir l'aide d'autres personnes.

Sur quelle distance peut-on conduire avec une roue de secours ?

Vous pouvez conduire en toute sécurité avec la plupart des roues de secours sur votre voiture jusqu'à un maximum de 100 kilomètres. Cette distance devrait normalement être suffisante pour trouver un atelier de mécanique ou un centre de pneu afin d’y faire réparer votre pneu crevé ou le faire remplacer.

Trouvez et retirez votre roue de secours

Commencez par immobiliser votre véhicule sur un terrain plat et dur. Puis, il vous faut sortir votre roue de secours de son emplacement. De plus, vous devrez trouver le cric et la clé de desserrage. Ces outils sont généralement situés sous le tapis ou dans le compartiment de rangement au-dessus de votre roue de secours.

Desserrez les écrous de la roue

Avec la clé de desserrage, desserrez les écrous, mais laissez-les en place.

Soulevez votre véhicule avec le cric

Faites glisser votre cric sous votre véhicule et soulevez-le des points de levage appropriés. De plus, assurez-vous de placer vos chandelles sous votre véhicule aux bons endroits. Le manuel du propriétaire devrait vous indiquer où placer le cric de manière sécuritaire.

Retirez les écrous et la roue

Maintenant que votre véhicule est sécurisé et à la bonne hauteur, dévissez complètement les écrous et retirez-les. Puis, enlevez la roue.

Installez le pneu de secours

Installez votre roue de secours sur votre véhicule, puis serrez complètement vos écrous de roue. Enfin, abaissez votre voiture, et assurez-vous de vérifier que les écrous sont bien vissés. N’oubliez pas que la roue de secours ne peut rouler de manière sécuritaire au-delà de 80 km/h. Vous ne pourrez pas non plus faire de longues distances sur votre roue de secours. Rendez-vous plutôt au garage le plus près pour faire réparer votre pneu, ou en obtenir un nouveau.