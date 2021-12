Une hotte en acier inoxydable est très durable et a une belle esthétique, tant qu'elle est maintenue propre. Cela peut être un défi, mais si vous avez la bonne méthode pour le faire, votre hotte de cuisine en acier inoxydable gardera son aspect neuf. Voici les bonnes pratiques pour le nettoyage de hotte de cuisine en inox.

Comment nettoyer une hotte de cuisine commerciale en inox ?

Le nettoyage de la hotte de cuisine n’est pas très compliqué, mais il doit se faire en suivant quelques étapes importantes pour obtenir un résultat satisfaisant. Pour ce faire, commencez par retirer les filtres de la hotte. Ensuite, appliquez un produit nettoyant adéquat sur la hotte en inox et laissez agir quelques minutes. Si la hotte est très encrassée, il peut être nécessaire de répéter cette opération.

Continuez l’entretien de la hotte de cuisine en rinçant sous pression à l'eau chaude pour éliminer efficacement la graisse accumulée. Puis, essuyez l'intérieur de la hotte avec un linge propre. Avec un linge approprié, poursuivez en polissant l'extérieur de la hotte de cuisine en inox.

Enfin, nettoyez le ventilateur de la hotte et tous les autres composants qui pourraient être encrassés.

Comment nettoyer les autres composants d’une hotte de cuisine commerciale ?

Le nettoyage des bacs à graisse : localisez les bacs à graisse, et procédez à l’élimination de la graisse qu’ils contiennent. Déposez la graisse dans un récipient. Essuyez bien les bacs pour enlever tout excédant de graisse ainsi que les résidus et débris. Remplissez un évier d'eau tiède et ajoutez-y un produit dégraissant liquide selon les directives du fabricant. Faites tremper les bacs à graisse pendant 5 à 10 minutes. Enfin, retirez les bacs de l’évier et laissez-les sécher à l'air avant de les remettre en place.

Le nettoyage des filtres : la méthode de dégraissage des filtres de la hotte de cuisine sera similaire à celle pour le nettoyage des bacs à graisse. Retirez les filtres de leur emplacement, et déposez-les dans l'évier que vous aurez rempli à nouveau d'eau tiède et ajouté un produit dégraissant liquide. Faites tremper les filtres dans l'eau pendant quelques heures, ou même toute la nuit s’ils sont très sales. Utilisez un chiffon doux pour frotter tous les résidus qui pourraient être restés accrochés aux filtres, et rincez ensuite les filtres à l’eau claire. Une fois le nettoyage terminé, laissez les filtres sécher à l'air avant de les réinstaller. S’ils sont en mauvais état, il serait plus judicieux de les remplacer.

À quelle fréquence faut-il nettoyer une hotte de cuisine commerciale ?

La fréquence recommandée pour l'inspection et l’entretien d’une hotte de cuisine commerciale dépend principalement du type de cuisson utilisé par l’établissement :

- Mensuelle pour les cuisines employant des techniques de cuisson à combustible solide;

- Trimestrielle pour cuisines ayant un volume élevé de cuisson, telles que celles fonctionnant 24 heures sur 24, ou qui utilisent la cuisson au gril ou au wok;

- Semestrielle pour les cuisines à volume modéré;

- Annuelle pour les cuisines à faible volume, telles les églises, les entreprises saisonnières et autres.