Paniers de Noël à Shawinigan : Konex récidive

L’entreprise Konex de Shawinigan, spécialisée dans l’importation et la distribution de produits tels que des accessoires électroniques, chargeurs de téléphone, lunettes de soleil, gel désinfectant, récidive cette année et remet pas moins de 1000$ en denrées alimentaires aux banques alimentaires locales.

« L’an dernier, Pierre-Hugues Lavergne et Kevin Arbour de Konex avaient remis un total de 500$ en denrées alimentaires aux banques alimentaires locales via la Guignolée des magasins IGA Express, maintenant Voisin. Un appel aux entreprises de la région avait été lancé, les invitant à faire de même. Un élan de générosité sans précédent avait ensuite déferlé sur la région », mentionne Éric Labranche, gestionnaire des magasins Voisin de Shawinigan et de Trois-Rivières.

Cette année, l’entreprise Konex double la mise et offre 1000$ en denrées alimentaires. Les magasins Voisin de Shawinigan et de Trois-Rivières remettront ce montant, sous forme de denrées, au Centre Roland-Bertrand de Shawinigan et aux Artisans de la Paix de Trois-Rivières.

« Il est important pour notre organisation de donner encore une fois cette année. L’aide alimentaire offerte par les paniers de Noël du Centre Roland-Bertrand et des Artisans de la Paix permettent à des familles de chez nous de passer de joyeuses Fêtes. Nous sommes conscients de l’importance capitale de ces organismes dans notre communauté », ajoute pour sa part le président de Konex, Pierre-Hugues Lavergne.

« On invite une fois de plus les entreprises de la région à s’impliquer dans cette cause. L’an dernier, une dizaine d’entreprises avait offert 500$ en denrées alimentaires. Que ce soit pour 1000$ ou 500$, tous les dons sont importants. L’appel est lancé », ajoute pour sa part Kevin Arbour, vice-président de Konex.