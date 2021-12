Les Petits Frères illumineront la vie de 125 aînés isolés dans la région

À l’approche de la période des Fêtes, Les Petits Frères de partout au Québec joindront leurs forces afin de poser des gestes de solidarité concrets et significatifs pour contrer l’isolement social des personnes aînées.

Au cours des prochaines semaines, environ 125 Grand.e.s Ami.e.s de la Mauricie-Centre-du-Québec se verront offrir douceur, dignité, respect et joie de vivre en cette période névralgique de l’année, grâce aux efforts des bénévoles et employés de l’organisme.

Au total, plus de 2 000 personnes âgées de 75 ans et plus, réparties dans 12 régions du Québec recevront des visites et des attentions personnalisées durant les Fêtes.

Rappelons qu’au Québec, 1 personne aînée sur 5 n’a aucun proche sur qui compter. Pour ces personnes qui vivent seules ou qui n’ont plus le soutien d’une famille, décembre peut être le mois le plus long de l’année.

Briser l’isolement et la solitude

Alors qu’une deuxième année difficile de la pandémie de COVID-19 se termine pour les personnes aînées, l’engagement inconditionnel des bénévoles et employés des Petits Frères prend encore plus son sens.

À l’approche de la fête de Noël, leurs escouades de volontaires activeront plusieurs initiatives réconfortantes notamment des chaînes d’appels téléphoniques et des visites à domicile.

Ils livreront aussi des calendriers de l’avent, des cartes de souhaits personnalisés et des cadeaux à chacune des personnes aînées accompagnées par l’organisme.

De petits rassemblements intimes auront également lieu dans les localités, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Expansion

Par ailleurs, la présence et la portée des actions des Petits Frères sont en pleine expansion dans la province avec l’ajout de deux nouvelles régions desservies par leurs équipes : Gatineau et Granby.

En 2020, Les Petits Frères ont également mis en place « Au bout du fil », un nouveau service d’accompagnement téléphonique gratuit et disponible à la grandeur du Québec pour les 75 ans et plus.

D’ici 2030, Les Petits Frères souhaitent avoir eu un impact significatif sur la vie de 10 000 personnes aînées. Toute forme de soutien, du don au bénévolat, est essentielle pour accomplir cet objectif.

« L’engagement envers nos Grandes Amies et Grands Amis prend un sens encore plus fort cette année, alors que la pandémie a exacerbé la solitude vécue par les personnes aînées souligne Béatrice Picard, la marraine des Petits Frères . Dans ce contexte particulièrement difficile, les bénévoles et les employés des Petits Frères agissent comme une deuxième famille pour nos aînés. L’amour et l’amitié n’ont pas d’âge… On en a tous et toutes besoin! Donnez-en sans compter aux personnes aînées qui vous entourent pour les Fêtes et ayez une pensée pour ceux et celles qui vivent de la solitude. »