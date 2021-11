Tout savoir sur les fenêtres thermos

Il n’est pas surprenant que les fenêtres thermos soient si populaires au Québec, une province connue pour ses hivers longs et sa météo imprévisible. Avec leur superposition de panneaux de verre scellés hermétiquement, les fenêtres thermos ne laissent pas pénétrer le froid et réduisent la facture d’électricité.

Des fenêtres bien installées durent jusqu’à cinquante ans, mais leur scellant ne possède pas la même durabilité. Comme celui-ci se dégrade et s’assèche avec le temps, il arrive qu’il soit nécessaire de procéder au remplacement de fenêtres thermos en cours de route.

Reconnaître des fenêtres thermos endommagées

Il n’est pas toujours facile de savoir si ses fenêtres sont abîmées puisqu’elles peuvent tout de même sembler en parfait état. Voici quelques signes qui prouvent que leur qualité isolante a diminué.

De la condensation, de la saleté, des toiles d’araignée ou de la poussière entre les panneaux indiquent toutes des fuites d’eau ou d’air. La vapeur est sans doute le signe le plus alarmant puisqu’elle peut causer des taches ou de la moisissure, faire écailler la peinture ou user les cadres et les joints.

Des courants froids prouvent habituellement qu’il y a une fuite. Si vous ne pouvez la sentir avec votre main, déplacez doucement une feuille ou la flamme d’une bougie devant la fenêtre. Elles trembleront s’il y a une fuite d’air.

Si vous ne voyez rien de tel, mais avez tout de même l’impression que quelque chose ne tourne pas rond, vous pouvez faire faire une inspection thermographique, qui détectera ce qui ne peut être vu à l’œil nu.

Inutile, le désembuage ?

Si vous appliquiez simplement un bandage sur une blessure, celle-ci ne guérirait pas et pourrait même s’infecter. Comme un pansement, le désembuage n’est qu’une solution temporaire. Faire retirer l’eau et la poussière entre les vitres ne les rendra pas plus hermétiques. Le remplacement de fenêtres thermos est la seule solution à long terme pour profiter encore longtemps de leur rendement énergétique.

Bref, même si vos fenêtres ont été parfaitement installées, le scellant va se dessécher et les vitres finiront par manifester des signes d’usure. Pour prévenir les soucis et retrouver la maison chaude et sèche que vous aimez tant, prévoyez le remplacement de vos fenêtres thermos.