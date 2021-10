Quelles sont les contraintes d'une toiture élastomère ?

La toiture à membrane est un système de toiture qui crée une couverture étanche continue pour protéger l'intérieur d'un bâtiment. Les membranes sont principalement utilisées comme revêtement de toiture plate car elles sont étanches à l'eau, ce qui est essentiel lorsque l'eau n'est pas évacuée immédiatement. Elles peuvent également être utilisées sur des toits à très faible pente où les bardeaux, l’ardoise ou les tuiles ne fonctionneraient pas.

Une de ces membranes couramment utilisées pour les toits plats, est la membrane élastomère. Voici ce que vous devez savoir sur ce produit, ainsi que les contraintes d’une toiture élastomère.

Qu’est-ce qu’une membrane élastomère ?

La membrane élastomère est un matériau flexible, qui est composée de polymère s’apparentant au caoutchouc, et d’une couche de finition minérale. La membrane élastomère est un matériau étanche qui peut résister à des températures extrêmes et assurer une excellente durabilité aux toits plats, où elle est généralement installée. Cependant, elle peut également être installée sur les toitures à pente légère.

Comment se fait l’installation d’une membrane élastomère ?

Les feuilles de membrane élastomère sont déposées sur une membrane de base. La méthode d'installation habituelle consiste à souder la membrane à l’aide d’un chalumeau lors de son déroulement, en faisant fondre le matériau jusqu'à la couche de base.

Cependant, on retrouve aussi sur le marché une membrane élastomère autoadhésive, qui est installée à froid sans l’utilisation de chalumeau. On choisit ce type de membrane particulièrement lorsque l’utilisation de flamme est impossible ou non-recommandée.

Les avantages de la membrane élastomère

La membrane élastomère a une meilleure élasticité et flexibilité à basses températures, si on la compare au revêtement d’asphalte et de gravier, et elle nécessite peu d'entretien. Elle est également très durable. En effet, le matériau a une durée de vie de 30 ans, et ne demande qu'une inspection annuelle pour s’assurer de son intégrité.

La membrane élastomère résiste également aux dommages causés par l'humidité, au feu et à la décomposition causés par l'exposition aux rayons ultraviolets.

De plus, la mousse isolante appliquée lors de l’installation de la membrane aide à empêcher l'air de s'échapper par le toit, ce qui réduit les coûts en énergie. Sa surface réfléchissante blanche améliore également l'efficacité énergétique du bâtiment, en empêchant l'absorption de la lumière du soleil, ce qui contribue souvent à des coûts de climatisation élevés sur des structures plus grandes.

Quelles sont les contraintes d'une toiture élastomère ?

La membrane élastomère n’est cependant pas parfaite, et son installation s’accompagne de certaines contraintes. Puisque la membrane élastomère traditionnelle doit être installée à l’aide de la flamme d’un chalumeau, son installation peut présenter des risques d’incendie. Cependant, il est possible d’opter pour une membrane élastomère autoadhésive qui ne nécessite pas l’usage de chaleur.

De plus, le coût de l’installation d’une toiture élastomère est beaucoup plus élevé que le revêtement d’asphalte et de gravier. En effet, le coût peut s’approcher de 15,000$ pour remplacer le revêtement d’un toit plat avec une membrane élastomère.

Enfin, la membrane élastomère n’est pas recyclée au Québec, contrairement à d’autres matériaux de revêtement de toitures.