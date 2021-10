C’est le temps de dire merci à un bénévole ou à un organisme exceptionnel

En cette Semaine nationale de l'action communautaire autonome, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, a lancé aujourd'hui la période de mise en candidature des prix Hommage bénévolat-Québec, qui soulignent cette année leur 25e anniversaire.

Remises par le gouvernement du Québec, ces distinctions soulignent l'engagement bénévole exceptionnel de femmes et d'hommes de toutes les régions du Québec.

L'événement permet également de mettre en lumière la contribution d'organismes qui ont su, grâce à leurs bonnes pratiques, éveiller l'intérêt des bénévoles, soutenir leurs activités et s'assurer qu'ils soient reconnus.

Depuis 1997, année de création des prix, l'événement a permis de souligner l'engagement bénévole de 984 personnes et organismes et plus de 7 000 candidatures ont été soumises. Ces nombres ne représentent qu'une partie de l'action bénévole qui se réalise à travers tout le Québec, qu'il convient de célébrer.

La période de mise en candidature se terminera le dimanche 5 décembre, date de la Journée internationale des bénévoles.

« Ensemble, profitons de cette 25e édition pour mettre en lumière cette force vive que représente l'action bénévole, souligne M. Boulet. L'apport de ces gens de cœur est essentiel pour soutenir nos communautés. Je convie donc la population à soumettre, dans le cadre des prix Hommage bénévolat-Québec, la candidature de personnes et d'organismes exceptionnels qui contribuent au développement et au bien-être de notre collectivité. »

Trois catégories

Soulignons qu’il est possible de soumettre des candidatures dans trois catégories :

o Jeune bénévole - Prix Claude-Masson, qui vise à souligner l'engagement bénévole de personnes âgées de 14 à 35 ans;

o Bénévole, qui vise à rendre hommage à des personnes de 36 ans ou plus;

o Organisme, qui vise à reconnaître l'action d'organismes sans but lucratif qui soutiennent l'engagement bénévole au sein de leur communauté.

Un comité de sélection choisira une quarantaine de lauréates et lauréats. La cérémonie de remise des prix aura lieu au printemps 2022 si les mesures sanitaires le permettent.

Le formulaire de mise en candidature et tous les renseignements nécessaires sont accessibles ici.