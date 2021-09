Si vous habitez dans une maison qui a été construite avant 1990, il y a de fortes chances que vous y trouviez de l'amiante. De nombreux matériaux utilisés dans la construction de maisons contenaient de l'amiante en raison de ses propriétés isolantes et résistantes au feu. L’amiante a été utilisé dans les enduits de plafond et de mur, les panneaux muraux, les carreaux de sol et de plafond, et de nombreux autres endroits.

Où l'amiante peut-il être trouvé dans la maison ?

- Certains bardeaux de toiture et de parement contiennent des fibres d’amiante.

- Les maisons anciennes peuvent avoir de l'amiante comme isolant.

- L'amiante peut être présent dans le plâtre texturé (stuc) et dans les composés utilisés sur les joints des murs et des plafonds.

- Les produits plus anciens tels que les plaques de cuisson peuvent contenir des composés d'amiante.

- Les murs et les sols autour des poêles à bois peuvent être protégés avec des matériaux contenant de l'amiante.

- L'amiante se trouve dans certains carreaux de sol en vinyle ou les prélarts, ainsi que dans leur sous-couche.

- Les conduites d'eau chaude dans les vieilles maisons peuvent être recouvertes d'un matériau d'amiante ou recouvertes d'une couverture ou d'un ruban d'amiante.

- Les fournaises peuvent avoir une isolation en amiante.

Quel est le bon moment pour effectuer une décontamination d’amiante ?

Dans la plupart des cas, l'amiante dans votre maison ne présente aucun danger. Tant que les matériaux contenant de l'amiante sont intacts et non endommagés, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. L'amiante n'est dangereux pour la santé que lorsque ses minuscules fibres sont en suspension dans l'air. Cela peut arriver si vous dérangez des matériaux contenant de l'amiante lors de rénovations ou de réparations, ou si un matériau contenant de l'amiante est endommagé.

Le meilleur moment pour effectuer une décontamination d’amiante est lorsque vous prévoyez déjà des travaux de rénovation, ou si vous remarquez que le matériau semble endommagé et qu’il pose donc un risque pour la santé des occupants.

Comment retirer l'amiante d’une maison ?

En général, il n'est pas recommandé de retirer vous-même les matériaux contenant de l'amiante de votre maison. L'amiante est extrêmement dangereux et il n'y a pas de niveau d'exposition sans danger à l'amiante. Même quelques fibres peuvent être inhalées et éventuellement provoquer une asbestose, un mésothéliome ou une autre forme de cancer. À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement curatif contre le mésothéliome.

Quelques conseils de sécurité en présence d’amiante

Lorsque vous savez qu’il y a de l’amiante dans votre maison, tenez compte des précautions suivantes :

- Ne jamais poncer, percer ou scier des matériaux contenant de l'amiante. N'utilisez pas d'outils électriques sur des matériaux contenant de l'amiante.

- Demandez conseil à des experts de la décontamination d’amiante si vous envisagez de retirer des matériaux contenant de l'amiante ou si vous prévoyez des rénovations susceptibles de perturber les matériaux contenant de l'amiante.

- N'essayez pas d'enlever vous-même les revêtements par pulvérisation contenant de l’amiante, l'isolant ou les panneaux isolants. Ce sont des tâches complexes qui nécessitent une formation et de l’équipement professionnel.