Quand consulter un professionnel de la santé?

Selon la situation, on peut choisir de consulter un professionnel à une fréquence bien définie pour des soins préventifs ou, occasionnellement, à cause d’un problème médical précis. Dans tous les cas, il ne faut pas négliger ces visites importantes pour éliminer tous les risques de complication.

Concernant les consultations en cas de soucis de santé

Lorsqu’un problème de santé évident est remarqué, la consultation devient incontournable. Néanmoins, selon la gravité des symptômes, des doutes peuvent s’installer.

Un simple rhume, par exemple, ne nécessite pas une consultation en urgence? Cela peut se traiter à la maison. Les petites blessures ou brûlures aussi se soignent facilement avec des médicaments et pommades qu’on trouve en pharmacie.

Cela dit, si vous avez des hésitations, vous pouvez à tout moment appeler votre médecin et lui exposer votre problème pour savoir si une consultation est nécessaire ou non. La plupart des médecins acceptent même de répondre à vos questions non urgentes par e-mail.

Dans tous les cas, veillez à bien cibler le spécialiste en adéquation avec vos maux. Si votre problème se situe au niveau des yeux, un ophtalmologiste est plus qualifié pour le traiter. En cas de problèmes osseux ou pulmonaires, il faudra contacter un laboratoire spécialisé en radiologie.

Pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques comme l’asthme ou le diabète, dès qu’un symptôme inhabituel surgit, il faut vite consulter.

Concernant les consultations de routine

Il faut savoir que même si vous vous considérez comme en parfaite santé, des consultations régulières sont toujours nécessaires. Cela peut être une visite programmée chez votre médecin généraliste pour contrôler tous dysfonctionnements possibles, chez votre dentiste pour des soins préventifs ou encore chez votre ophtalmologiste pour des contrôles de routine.

Pour une femme, il est conseillé de voir régulièrement un gynécologue. La fréquence doit être d’au moins une fois tous les deux ans à partir du début des activités sexuelles.

Pour un nourrisson et les personnes d’un âge avancé, la fréquence des consultations de nature préventive chez un médecin généraliste est plus élevée que chez un adulte.

Selon votre état de santé, vous pourrez, avec l’aide de votre médecin, élaborer un calendrier précis comprenant tous les soins qui vous seraient indispensables et la fréquence de consultations pour chacun d’eux. Les examens de contrôle pour une personne ayant du diabète ou un problème cardiaque doivent, par exemple, se faire fréquemment.

Concernant les visites en urgence

Lorsque vous faites face à un problème urgent, vous pouvez contacter rapidement les services d’urgence de l’hôpital le plus proche. Pour savoir si la situation est grave, il faudra vous familiariser avec les symptômes de maladies comme la crise cardiaque ou l’AVC.

Néanmoins, il est également possible d’aller aux urgences quand votre médecin traitant n’est pas disponible quand le problème de santé survient.