Le gros lot du Gagnant à vie remporté en Mauricie

André Toupin et Nancy Brunelle, deux résidents de la Mauricie, ont mis la main sur le gros lot de 1 000 $ par semaine à vie de la loterie Gagnant à vie. Le billet, qui est resté sur la porte de leur réfrigérateur pendant 11 jours, a changé leur vie. Ils ont découvert qu’il était gagnant la veille de leur retour au travail, après trois semaines de vacances.

Les heureux gagnants se sont laissé tenter par le billet à gratter chanceux alors qu’ils étaient de passage dans une municipalité éloignée de la leur. « À l’apparition des trois symboles, nous avons figé! Nous avons préféré faire valider le billet chez un détaillant pour être bien certains d’avoir gagné », s’est rappelé Nancy Brunelle.

Ils ont opté pour le montant forfaitaire, soit 1 000 000 $. Leurs projets sont de gâter leurs enfants et effectuer des placements pour avoir une douce retraite. Le détaillant vendeur est le Magasin Korvette (25, rue Maurault, Pierreville). Ce détaillant recevra une commission de 10 000 $, équivalant à 1 % du gain.

COVID-19 : comment réclamer son lot?

Afin de contribuer à l’effort collectif pour contrer la propagation de la COVID-19 et de protéger la santé de ses clients ainsi que celle de ses employés, Loto-Québec ouvre les centres de paiement aux gagnants des bureaux de Québec et de Montréal, sur rendez-vous seulement, aux détenteurs de billets gagnants de 2 000 $ ou plus.

Ceux-ci sont invités à communiquer avec le service à la clientèle. La réclamation par la poste demeure un moyen efficace et sécuritaire dans la situation actuelle.