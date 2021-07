La santé bucco-dentaire, sans doute l'un des aspects les plus importants du bien-être général, a tendance à être un domaine facilement négligé. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les examens dentaires réguliers.

Les examens dentaires de routine sont le moyen le plus efficace d'identifier les anomalies dans la bouche et d'empêcher les problèmes potentiels de s’aggraver. Cependant, de nombreuses personnes ne comprennent pas les avantages des examens oraux de routine ou se sentent anxieuses parce qu’elles ne savent pas à quoi s’attendre lors d’un examen dentaire typique. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre lors de votre prochain examen dentaire de routine.

En quoi consiste un examen dentaire ?

Les examens réguliers sont un élément essentiel des soins de santé dentaire préventifs. Lors d'un examen dentaire, le dentiste ou l'hygiéniste nettoiera vos dents et vérifiera s’il y a présence de caries et de maladies des gencives. L'examen comprend l'évaluation de votre risque de développer éventuellement d'autres problèmes bucco-dentaires, ainsi que la vérification de votre visage, de votre cou et de votre bouche pour y détecter des anomalies. Un examen dentaire peut également inclure des radiographies dentaires ou d'autres procédures de diagnostic.

Lors d'un examen, votre dentiste éliminera le tartre qui se forme fréquemment sur les dents et sous la gencive. De nombreux dentistes utilisent désormais des équipements de nettoyage à ultrasons lors d'un nettoyage dentaire. Après avoir gratté le tartre, le dentiste polira vos dents et recommandera des techniques de brossage et de soie dentaire appropriées qui vous aideront à maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire.

Votre dentiste ou hygiéniste discutera probablement avec vous de votre régime alimentaire et de vos habitudes d'hygiène bucco-dentaire. D'autres sujets peuvent inclure d’autres facteurs de style de vie qui peuvent affecter votre santé bucco-dentaire et d'éventuelles améliorations esthétiques de vos dents.

Pourquoi des examens dentaires réguliers sont recommandés ?

Des examens dentaires réguliers aident à protéger non seulement votre santé bucco-dentaire, mais également votre santé globale. Par exemple, les signes et symptômes de certaines maladies systémiques, telles que la polyarthrite rhumatoïde, le lupus et le diabète, peuvent apparaître en premier dans la bouche. Si votre hygiéniste ou votre dentiste trouve des signes de maladie, il vous suggérera de consulter votre médecin.

De plus, l'examen donne à votre dentiste l'occasion de vous donner des conseils sur le soin de vos dents et de détecter les problèmes de santé bucco-dentaire tôt, au moment où ils sont le plus traitables.

À quelle fréquence devez-vous passer un examen dentaire ?

Votre dentiste utilisera les informations recueillies sur votre santé bucco-dentaire pour déterminer un calendrier personnalisé pour l'entretien régulier, le nettoyage et les contrôles.

En règle générale, pour les personnes ayant une bouche saine, les dentistes recommandent à leurs patients de leur rendre visite tous les six mois. Pour les patients présentant certains risques bucco-dentaires et ceux présentant des facteurs de risque élevés de maladie parodontale, les dentistes recommanderont souvent des visites plus fréquentes pour traiter ces problèmes spécifiques.

En termes simples, la fréquence de vos visites chez le dentiste dépendra de la santé de vos gencives et de vos dents et du risque potentiel de problèmes futurs.