Fermeture temporaire des piscines extérieures à Shawinigan

La Ville de Shawinigan informe les citoyens que les quatre piscines extérieures (parc Antoine-St-Onge, parc du Saint-Maurice, parc Frank-Gauthier et station plein air Val-Mauricie) seront fermées ce vendredi 9 juillet, en raison des paramètres de la qualité de l’eau qui ne sont pas selon les normes.

Un traitement est actuellement en cours et les piscines devraient rouvrir pour la fin de semaine.

Les citoyens qui souhaitent se rafraîchir aujourd’hui peuvent profiter des jeux d’eau et se rendre aux installations suivantes :

• Parc Boisvert, à l’intersection de la 128e Rue et de la 108e Avenue;

• Parc Florence-Lawless-Lacroix, à l’intersection de la 13e Rue et de la 10e Avenue.