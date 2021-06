Ouverture dès aujourd'hui des piscines municipales 

La Ville de Shawinigan informe les citoyens que les piscines des parcs Antoine-St-Onge et Frank-Gauthier ainsi que celle de la Station plein air Val-Mauricie ouvriront dès ce aujourd'hui, tous les jours de 13 h à 17 h 15 et de 17 h 45 à 19 h. La piscine du parc du Saint Maurice ouvrira le lundi 28 juin, selon le même horaire.

Les résidents de Shawinigan, tout comme les non-résidents, pourront profiter des installations aquatiques et aucune réservation ne sera requise. L’accès à la piscine est gratuit pour les résidents, sur présentation de la carte des bibliothèques.

Dans l’enceinte de la piscine, les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par une personne de 15 ans ou plus. Dans la piscine, les enfants de 6 ans et moins doivent être accompagnés par une personne de 15 ans ou plus.

Mesures sanitaires

Plusieurs mesures sont mises en place afin de respecter les consignes de la Santé publique. Notamment, les utilisateurs doivent :

∙ porter leur tenue de baignade à leur arrivée, car l’accès aux vestiaires des piscines est restreint;

∙ regrouper leurs effets personnels dans un seul sac et ce dernier sera déposé aux abords de la piscine;

∙ apporter seulement le matériel d’aide à la nage (VFI – brassard ou ceinture d’hippopotames). Tout autre objet sera refusé dans la piscine.

De plus, le nombre de baigneurs admis en même temps est grandement réduit afin de respecter la mesure de distanciation physique. Lors des périodes de grand achalandage, l’enceinte de la piscine sera vidée après chaque période de 1 h 15 pour permettre à d’autres utilisateurs de profiter des installations.

Finalement, l’accès au plan d’eau sera interdit à toute personne présentant une des conditions suivantes :

∙ testée positive à la COVID-19 ou présentant des symptômes;

∙ ayant été en contact avec une personne testée positive à la COVID-19 ou présentant des symptômes;

∙ en attente de résultat de dépistage de la COVID-19;

∙ refusant de respecter les mesures de prévention.