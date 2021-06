Inauguration officielle du site de la Marina de Grand- Mère, du parc des Papetiers et de la Tour d’observation

Le maire de Shawinigan, monsieur Michel Angers, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Saint-Maurice – Champlain, François-Philippe Champagne, ainsi que madame Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette – Saint-Maurice, ont inauguré officiellement aujourd’hui le site récréotouristique de la Marina de Grand-Mère, du parc des Papetiers et de sa Tour d’observation.

Il s’agit d’un projet global de 13,8 M$, dans lequel les gouvernements du Canada et du Québec investissent chacun 4,6 M$ par l’entremise du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales — Fonds des petites collectivités. La contribution de la Ville de Shawinigan, dans le cadre de cette subvention, est également de 4,6 M$.

À ce montant s’ajoute l’acquisition de 89 quais aux frais de la municipalité pour un montant de 1 M$. Toutefois, l’achat du site industriel de Produits forestiers Résolu et la revente des différents actifs ont permis de dégager un surplus de près de 1,5 M$. Ce montant a permis de financer l’acquisition des quais municipaux.

« Aujourd’hui, nous assistons à un moment important pour notre communauté. Nous marquons l’aboutissement d’un projet phare pour notre ville. Le site de la Marina de Grand-Mère et du parc des Papetiers constitue une réalisation significative pour notre développement récréotouristique. C’est aussi un premier lieu public qui donne un accès direct à la rivière Saint-Maurice dans le secteur Grand-Mère », signale le maire Michel Angers. « Et c’est un exemple concret de la réhabilitation d’une fiche industrielle au profit de la qualité de vie des citoyens de Shawinigan. »

« C’est grâce à des projets locaux importants comme celui-ci que nous contribuons à faire de notre ville une réelle destination touristique à la porte d’entrée de la Saint-Maurice. Autant pour les concitoyens que ceux et celles qui viennent visiter notre région, le site de la Marina de Grand-Mère et du parc des Papetiers constitue un pôle d’accueil qui consolide et fait rayonner l’histoire qu’on y retrouve », estime l’honorable François- Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

« Je suis très heureuse de participer à l’inauguration officielle du parc des Papetiers. Le gouvernement du Québec a investi 4,6 millions de dollars pour l’ensemble de ce projet, qui inclut une superbe marina », souligne madame Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette – Saint-Maurice. « Il ne fait aucun doute que ces installations rehausseront l’attractivité touristique de la région, en plus de permettre aux résidents de bénéficier d’un espace de divertissement de qualité », ajoute la députée.

La marina, le parc et la tour

En opération depuis l’été 2019, la Marina de Grand-Mère fonctionne déjà à plein régime avec un taux d’occupation de 100 % des 89 quais en location en plus des 10 quais disponibles pour les visiteurs. Opérée par Gestion Nauti-Cité pour la Ville de Shawinigan, la marina crée cinq emplois pendant la saison nautique.

L’aménagement final du parc des Papetiers a été complété l’automne dernier. Il est rapidement devenu un lieu de rendez-vous pour les citoyennes et les citoyens de la Ville qui désirent profiter d’un lieu de repos en bordure de la majestueuse rivière Saint-Maurice.

Il a été nommé ainsi pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont contribué à l’essor de l’industrie papetière à Shawinigan et en Mauricie. Le parc est situé dans l’ancienne cour à bois de l’usine Laurentide Pulp and Paper qui a débuté sa production dès 1888 et qui a mis fin à ses activités en 2014 après 126 ans d’opération !

D’ailleurs, les visiteurs du parc ont maintenant accès à la Tour d’observation du parc des Papetiers, une structure de béton de plus de 26 mètres de hauteur qui était un pilier du convoyeur de la cour à bois de l’usine. En grimpant les 149 marches réparties sur 15 paliers et totalisant l’équivalent de 8 étages, les visiteurs bénéficient d’une vue panoramique à couper le souffle sur : le site de la marina et du parc; la rivière Saint-Maurice; le pont de Grand-Mère datant de 1929 et inscrit à l’inventaire du patrimoine bâti de la Ville; ainsi que les installations d’Hydro-Québec comprenant la vieille centrale de Grand-Mère construite en 1915.

Des panneaux d’interprétation patrimoniale viendront s’ajouter sur le site prochainement.

Sur une des parois de la Tour d’observation, nous pouvons admirer la magnifique œuvre d’art intitulée « Figure de prouesse » réalisée par l’artiste de la Mauricie, Annie Pelletier.

« Dès le départ, je souhaitais aborder deux thématiques : l’industrie du passé et sa transformation, puis introduire une présence incarnée, un personnage féminin, à la fois figure de proue et femme vivante, ancrée au présent », explique Annie Pelletier. « Avec cette intervention monumentale, j’offre une œuvre signalétique. Tel un phare, l’œuvre marque le site; l’air déterminé et joyeux, le personnage accueille celui qui arrive par la rivière. Le personnage féminin, quant à lui, incarne la modernité : elle est tout à la fois fantastique et athlétique. »

Madame Pelletier a également réalisé en 2011 l’œuvre La Grande ourse du Saint-Maurice : une audacieuse histoire de poissons! au parc du Saint-Maurice ainsi qu’en 2012 Portée... de part et d’autre du spectacle à la Maison de la culture Francis-Brisson.

La Tour d’observation sera accessible tous les jours jusqu’au 6 septembre de 7 h 30 jusqu’au coucher du soleil, selon l’horaire affiché dans le bas.

À compter du 26 juin prochain, et pendant tout l’été, la Cité de l’énergie va contribuer à l’animation du site de la Marina de Grand-Mère et du parc des Papetiers. Une équipe d’entretien et du personnel pour l’animation des lieux seront présents tous les jours afin d’accompagner les visiteurs.

Il s’agit d’un premier pas vers une intégration de ce site à l’offre de service de la Cité de l’énergie. Des collaborations avec Culture Shawinigan seront également développées afin d’offrir à la population un espace naturel et culturel de grande qualité.