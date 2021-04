Deux erreurs de jeunesse que l'on peut regretter à l'âge adulte

Les erreurs de jeunesse sont très fréquentes. Elles découlent d’une volonté de s’affirmer et de rompre les barrières conformistes. Mais souvent, ces erreurs suscitent des regrets à l’âge adulte. En voici quelques-unes.

Se faire tatouer sur tout le corps

Le tatouage est l’un des effets de mode les plus prisés par les jeunes. La multiplicité des modèles et des options y sont pour quelque chose. En effet, vous avez la possibilité de vous faire tatouer juste une partie de votre corps, comme sur le bras, la jambe, etc. Mais vous avez également la possibilité d’en faire sur tout votre corps. Cela peut paraître très tendance de prime abord, mais au fur et à mesure que vous grandissez, ces tatouages trop voyants peuvent nuire à votre image. C’est pour cette raison que vous devez procéder à un détatouage.

À part un côté inesthétique, un tatouage intégral peut avoir des effets néfastes sur votre santé à long terme. En effet, certains produits chimiques engendrent des irritations et des complications. Mais ce qui est encore plus grave, c’est que les petites incisions effectuées lors des tatouages aident les virus à pénétrer dans votre corps étant donné que l’épiderme ne remplit plus entièrement son rôle de barrière. En outre, les pigments néfastes contenus dans les encres à tatouage peuvent engendrer des verrues.

Sachez également que les effets nocifs de certains pigments ne sont visibles qu’après 40 ans. De ce fait, ils ont tout le temps d'infecter les cellules de votre corps et vous exposent à des risques de cancer.

Le piercing oral

Le piercing oral désigne une perforation des parties de la bouche avec une aiguille afin d’y insérer un bijou. Il s’agit le plus souvent de boucles. Les jeunes sont particulièrement épris de cette méthode. Mais sachez que vous le regretterez sûrement lorsque vous serez adulte, notamment à cause des diverses complications que cela engendre.

La plaie créée par le piercing engendre des infections dues aux diverses bactéries présentes dans la bouche ainsi que celles provenant des bijoux. Une personne qui a un piercing oral est donc susceptible de contracter des maladies assez dangereuses telles que l'hépatite B et C, ainsi que de l'herpès.

Un des dangers à long terme du piercing oral, notamment au niveau de la langue, est la difficulté de mouvement que cela entraîne. Ce phénomène peut engendrer des problèmes d’élocution. De plus, si les vaisseaux sanguins qui composent la langue sont perforés par inadvertance, le gonflement de la langue peut obstruer les voies respiratoires.

Pour terminer, les personnes qui ont effectué un piercing oral dans leur jeunesse ne sont pas à l’abri d’attraper des maladies au niveau des gencives ou de provoquer la perte de dents. Celles ayant fait un piercing sur les dents se sont vues dans l’obligation de les faire extraire à cause des fissures.

Les erreurs de jeunesse que vous pouvez regretter à l’âge adulte sont assez nombreuses. Dans le cas d’un tatouage intégral ou d’un body piercing, les conséquences sont assez néfastes, surtout sur la santé. Il est donc important de bien réfléchir avant de vous lancer dans un projet de tatouage ou de piercing.