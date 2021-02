Le chauffage à huile, une efficacité prouvée

Les options ne manquent pas pour chauffer sa maison. Le chauffage à huile est encore prisé dans les foyers québécois. Et pour cause, son efficacité penche en sa faveur, sous certaines conditions.

Une efficacité rare

Le chauffage à huile, plus communément appelé « au mazout », est un produit pétrolifère. Sa combustion est une source de chaleur inestimable et, bien qu’il peut être énergivore, son efficacité est sans pareille. Rapidement, une chaleur homogène s’empare de toutes les pièces de votre foyer avec un air filtré grâce au système de chauffage. Il suffit juste de quelques minutes pour arriver à la température souhaitée alors que les autres systèmes prennent plus de temps. Comment ? Le « mazout » brûle à haute température. Dès qu’il commence à chauffer, il est facile d’ajuster le thermostat pour obtenir la chaleur désirée. Y gagne-t-on au change ? Cela dépend d’autres critères que vous pouvez paramétrer.

Efficace sans gâcher

Le chauffage à huile se disperse rapidement dans l’air. Tant et si bien que si votre maison est mal isolée, vous éprouverez plus de difficulté à garder une température stable dans votre maison et votre facture pourrait monter assez rapidement. Des murs et un toit étanches vous assurent un rendement maximum de votre source de chaleur. Aucun besoin de système de ventilation ! En parlant d’installation, les cuves modernes sont beaucoup plus simples à fixer en intérieur ou extérieur et permettent de sauver de la place dans votre espace. Concernant les livraisons, les entreprises peuvent prévoir un ravitaillement régulier selon votre consommation.

L’autre enjeu de votre qualité de chauffage est l’état de votre chaudière ou fournaise. Un matériel bien entretenu, et a fortiori récent, renforcé par un brûleur utilisant sa capacité optimale, sera toujours plus efficace que des éléments usés par le temps ou le manque d’entretien. L’huile de chauffage n’étant pas une énergie renouvelable, tout gâchis provoquera une pollution inutile. De plus, vous éviterez des complications telles que les fuites ou d’autres incidents malheureux qui, mis bout à bout, pourraient bien vous nuire davantage en plein hiver. Pour cela, faites vérifier votre installation par un professionnel au moins une fois par an.

On ne peut parler de l’efficacité de l’huile à chauffage sans aborder le thème du coût. Le prix du litre varie selon les cours du pétrole. Si les conditions d’utilisations du « mazout » sont optimales, votre facture restera bien abordable en comparaison avec les systèmes électriques. Pour cela, pensez bien à régler votre thermostat à une température correct. Une fois celle-ci atteinte, la consommation d’énergie est moindre. Investir dans un matériel de qualité vous permettra de réaliser des économies dans le temps tout en vous offrant une meilleure qualité de vie. A vous d‘organiser au mieux votre système de chauffage !

Enfin pour vous assurer une tranquillité d’esprit, n’oubliez pas de mentionner votre système de chauffage à huile à votre assureur afin d’ajuster votre contrat d’assurance habitation. Cela vous permettra toute surprise ou déconvenue en cas d’incident.