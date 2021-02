Quel budget mettre pour un nouveau téléphone ?

Vous souhaitez acheter un nouveau téléphone? Sachez qu’il existe désormais des millions de smartphones parmi lesquels vous pourrez choisir. Afin de sélectionner le bon, vous devez vous baser sur deux critères : vos besoins et votre budget. Quel portable à quel prix ? Nous vous aidons à répondre à cette question.

Un petit budget

Sachez que les smartphones ne sont plus réservés aux riches. En effet, avec un petit budget de quelques centaines de dollars, il est possible de bénéficier d’un bon téléphone avec des fonctions basiques comme les appels, la navigation sur Internet, les mails et les vidéos. Toutefois, il faudra se contenter d’un modèle assez simple avec des finitions correctes. Il faut aussi noter que ces types de smartphones ont une capacité de stockage et des capteurs photo limités.

Si vous souhaitez bénéficier d’un téléphone de meilleure qualité, il va falloir ajouter quelques centaines de dollars à votre budget. Et si vous avez besoin d’une aide financière, vous pouvez facilement trouver un prêteur privé sans enquête de crédit.

Un budget moyen

Si vous avez un budget moyen, vous pouvez opter pour des téléphones des grandes marques telles que Samsung et Huawei. Ce sont d’excellents smartphones avec une autonomie intéressante, car ils sont souvent équipés d’une batterie conséquente et d’un écran moins énergivore. Par ailleurs, si vous aimez prendre des photos, vous serez bien servis. Car, cette gamme intègre déjà des modèles avec deux, voire trois capteurs.

Nous attirons votre attention sur la possibilité d’acheter un smartphone de qualité supérieure avec un budget moyen. Tout ce que vous avez à faire c’est d’attendre quelques mois après la date de sortie pour que les prix baissent.

Un budget élevé

Si vous recherchez un smartphone avec un excellent rapport qualité-prix, il va falloir consacrer un budget assez élevé d’environ 500 dollars. Dans cette gamme, vous trouverez des smartphones de grande qualité fabriqués par les grandes marques chinoises telles que Xiaomi et Honor. On peut dire que ces portables n’ont presque aucun défaut. La plupart sont dotés d’un écran avec une technologie OLED. En plus, la capacité de stockage est plus que correcte au-dessus de 64 GB. Et au niveau de l’appareil photo, vous bénéficierez d’une qualité supérieure, surtout pour les photos de nuit.

Avec ces smartphones, vous pourrez faire n’importe quoi : jouer à des jeux 3D, stocker des données et des fichiers importants, enregistrer des vidéos en 4k, …

Un budget illimité

Vous êtes prêts à dépenser des milliers de dollars pour un smartphone ? Si oui, sachez que vous pouvez alors tout vous permettre. Comptez sur les grandes marques telles que Apple, Samsung et Huawei pour vous fournir les meilleurs smartphones du marché. Vous pouvez choisir le Samsung S21 ou l’iPhone 12 Pro Max par exemple.