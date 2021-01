Une invitation à fouler la Pépinière du Parc pour aider Leucan

Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec invite la population à fouler le sentier de raquette de la Pépinière du Parc à Saint-Mathieu-du-Parc au profit de Leucan les 30 et 31 janvier, ainsi que les 6 et 7 février prochains de 9 heures à 17 heures.

Les propriétaires Robert Lapointe, Robin Lapointe et Renée Soucy rendront leur sentier de raquette accessible en échange d’un don minimum de 5 $ pour Leucan par personne.

Le sentier d’environ deux kilomètres est également accessible en bottes.

« C’est un rendez-vous la dernière fin de semaine de janvier et la première fin de semaine de février de 9 h à 17 h pour venir faire de la raquette en nature, pour profiter du plein air et pour s'oxygéner. La distanciation physique de deux mètres est facilement respectée dans le sentier. On a tellement d’espace ici », explique Robin Lapointe.

Leucan souligne d’ailleurs l’engagement de la Pépinière du Parc. L’entreprise familiale poursuit son implication pour la cause après sa participation à Un plant pour Leucan l’été dernier.